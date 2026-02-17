EDP recicla su ropa de trabajo y evita 71 toneladas de CO2 con un proyecto de economía circular

Proyecto de EDP en colaboración con Moda re-, la cooperativa impulsada por Cáritas especializada en reciclaje textil. - EDP

OVIEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

EDP ha puesto en marcha una iniciativa de economía circular que ha permitido reciclar 2.840 kilos de ropa de trabajo y evitar la emisión de 71.100 kilos de CO2 a la atmósfera, en colaboración con Moda re-, la cooperativa impulsada por Cáritas especializada en reciclaje textil.

Gracias a la tecnología y conocimiento de Moda re-, las prendas de trabajo que ya no pueden reutilizarse pasan por procesos de clasificación, triturado y desfibrado, convirtiéndose en materia prima apta para fabricar nuevas prendas o productos textiles.

Según EDP, el proyecto contribuye a reducir residuos y fomentar prácticas responsables en la gestión textil, transformando lo que antes era un desecho sin valor en un nuevo recurso que regresa al ciclo productivo.

Además del beneficio ambiental, la iniciativa genera un impacto social positivo, ya que Moda re- desarrolla su actividad a través de programas de inserción sociolaboral que emplean a personas en situación de vulnerabilidad, facilitándoles formación, acompañamiento y acceso al mercado laboral.

EDP trabaja ya en extender la iniciativa a otros países en los que opera, con el objetivo de consolidarla como parte de su estrategia global de sostenibilidad y avanzar hacia un modelo energético más respetuoso con el entorno y las personas.