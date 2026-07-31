EDP relanza ofertas para pymes en Feria de Asturias: vuelta a la comercialización tras 5 años

1108188.1.260.149.20260731133312 La directora Marketing, Marca y Comunicación en EDP, Carmen Fernández, explica el pabellón de la compañía en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se celebrará desde este sábado al 16 de agosto en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora Marketing, Marca y Comunicación en EDP, Carmen Fernández, ha destacado este viernes que el pabellón de esta 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se celebrará desde este sábado al 16 de agosto en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', mostrará los proyectos más innovadores en los que está inmersa la compañía energética y servirá de punto de 'reconexión' con las pymes asturianas.

Fernández, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que llevarán a su pabellón una oferta comercial para pequeñas y medianas empresas y para negocios, después de cinco años.

"Estamos este año muy ilusionados con la vuelta a la actividad comercial para pequeñas y medianas empresas", ha indicado. "Desde 2021 solo teníamos comercialización para grandes cuentas y este año volvemos a comercializar energía para empresas pequeñas y medianas", ha apuntado Fernández, quien ha remarcado que van a empezar por Asturias y, más en concreto, en la Feria de Muestras.

"Esperamos que los asturianos, los pequeños y medianos empresarios de Asturias sientan también que tienen una nueva y buena oferta de una empresa a la que conocen mucho", ha expresado.

También ha resaltado que se sienten "especialmente orgullosos" de haber convertido a los propios empleados de EDP en embajadores de la Feria.

Sobre ello, ha señalado que son aproximadamente 1.000 trabajadores en EDP en Asturias, a los que se les ha repartido entradas para venir a la Feria, además de organizar visitas con sus propios equipos.

En este sentido, ha avanzado que el próximo lunes van a tener en el pabellón la visita de diferentes equipos de EDP, para conocer un poco los entresijos de este espacio y los proyectos de Asturias de la compañía. También, en el zona jardín del pabellón, tendrán lugar diferentes charlas.