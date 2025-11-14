EDP selecciona 7 iniciativas rurales para fomentar empleo y sostenibilidad en Asturias

OVIEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

EDP ha anunciado los proyectos seleccionados en Asturias dentro de la sexta edición de 'Entama', su programa de apoyo al emprendimiento local que impulsa la creación de empleo, la fijación de población y la sostenibilidad en el medio rural.

En esta nueva convocatoria, siete iniciativas asturianas se suman a la red de emprendimientos apoyados por la compañía, aportando diversidad, innovación y compromiso con su entorno, según ha informado la compañía en nota de prensa.

Entre los seleccionados destaca Astroturismo La Melera, un proyecto ubicado en el concejo de Aller que unirá alojamiento rural y observación astronómica en un entorno privilegiado por su baja contaminación lumínica. Esta casa de aldea, de nueva creación, ofrecerá experiencias de turismo sostenible y consciente, atrayendo visitantes y generando empleo local vinculado al sector turístico.

En el mismo concejo, Jarascada Guías de Montaña y Naturaleza ampliará su oferta de actividades de ecoturismo con nuevos equipos de observación de fauna salvaje y el diseño de rutas en distintas zonas del territorio. Su modelo de negocio apuesta por un turismo activo, responsable y de calidad, fortaleciendo la economía del entorno natural asturiano y generando nuevas oportunidades laborales.

Por otro lado, en Morcín, el Complejo Turístico San Andrés recuperará un espacio del concejo mediante la rehabilitación de un conjunto de apartamentos rurales y un restaurante con capacidad para más de un centenar de comensales

Desde el concejo de Carreño llega Formato Papel, un proyecto artesanal que rescata la tradición de la encuadernación manual para crear álbumes, diarios y cuadernos personalizados.

En Santo Adriano, Hidromiel Zángana, empresa dedicada a la elaboración de esta bebida tradicional, incorporará una nueva línea de embotellado en barril reutilizable, lo que permitirá ampliar su capacidad de producción y fortalecer su presencia en hostelería, reduciendo el impacto ambiental. Por su parte, Nutrición Valles del Trubia ampliará sus servicios de bienestar y fisioterapia, con tratamientos personalizados y programas de entrenamiento físico destinados a mejorar la salud de las personas mayores del entorno rural.

Finalmente, en Belmonte de Miranda, Mawenya Jardín unirá naturaleza, arte y bienestar emocional a través de la producción de flor cortada ecológica y la creación de un espacio diseñado para la introspección y la conexión con la naturaleza. Este entorno, que acogerá talleres y actividades sensoriales, generará autoempleo y nuevas oportunidades de desarrollo en la zona.

En sus seis ediciones, Entama alcanza un total de 73 proyectos apoyados, más de 740.000 euros invertidos y más de 400 empleos locales generados.