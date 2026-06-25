Educación aclarará en un informe la situación del profesorado del CIFP del Mar tras el requerimiento de Marina Mercante

Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) del Mar, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Principado de Asturias está ultimando un informe en respuesta al requerimiento de la Dirección General de la Marina Mercante sobre las titulaciones de tres docentes que imparten determinados módulos de primer curso en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) del Mar, en Gijón.

El documento será elaborado por el Servicio de Inspección Educativa (SIE), con el respaldo de la Dirección General de Formación Profesional, y tendrá como objetivo aclarar las cuestiones planteadas por este organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, en él se detallará el sistema de organización interna aplicado por el centro para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

En concreto, el informe explicará que, en los puestos objeto de revisión, el CIFP del Mar ha recurrido a fórmulas como la docencia compartida y el profesorado de apoyo. Asimismo, se ha optado por distribuir las competencias profesionales que debe adquirir el alumnado entre módulos de primero y segundo curso.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha trasladado un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que "no hay motivo para el alarmismo por parte del alumnado ni del profesorado". Además, ha subrayado que "en este momento no existe ningún indicio que haga peligrar las titulaciones del alumnado ni que el CIFP del Mar corra riesgo de cierre".

En este sentido, Ledo ha apelado a la prudencia "para evitar causar un daño reputacional a un centro ejemplar y de referencia", que cuenta con certificación de calidad y se somete a auditorías anuales por parte de Capitanía Marítima, "sin que conste hasta la fecha ninguna observación en ellas", ha recordado.

Han recordado, asimismo, que la consejera ya explicó en el último Pleno de la Junta General que la actuación de su departamento se ha desarrollado "con la máxima diligencia" desde que la Dirección General de la Marina Mercante trasladó sus observaciones.

Ledo, en este sentido, había anunciado que en la propuesta de plantilla del próximo curso se ha incorporado la referencia expresa a los perfiles profesionales requeridos por el ministerio, con el objetivo de adecuar la docencia a los criterios establecidos.