Educación convocará una nueva mesa de diálogo en los próximos días con las trabajadoras de 0 a 3

OVIEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha indicado este jueves que espera que "la paz laboral" con las trabajadoras de las Escuelas de 0 a 3 llegue "no a mucho tardar" y ha añadido que se va a convocar una nueva mesa de diálogo en "los próximos días".

Ha incidido en que CCOO "quiere seguir gestionando una mejora en las condiciones en las que "los dos principales aspectos que ahora mismo se están reivindicando son un cronograma en cuanto a la integración en el Grupo B y en cuanto a un proceso de estabilización para aquellas que pudieron acceder a él en su momento y el calendario lectivo.

En cuanto al cronograma ha explicado que hay un calendario con el que está trabajando Empleo Público, en el que tratarán de concretar más en los próximos días y por otra parte en los próximos días.

"Convocaremos a una mesa de diálogo, también entregaremos el primer documento del reglamento para comenzar su tramitación parlamentaria y en él ya van definidas ciertas condiciones que ellas nos habían demandado. Vamos avanzando por el camino, yo creo, correcto y sí espero que llegue una paz a no mucho tardar", dijo Ledo.

En cuanto al calendario lectivo ha manifestado que aquí estamos hablando de "una etapa educativa que además de la propia etapa que también tiene un aspecto asistencial que no se puede olvidar".

"En ese ámbito yo no veo posible avanzar un cierre de la actividad lectiva el 15 de julio, sí veo posible alguna otra mejora que quiero hablar con ellas en la mesa de diálogo y que yo creo que puede también gestionar ese acercamiento, pero no en cuanto al 15 de julio", manifestó.

Ledo, que participó en los actos del Día Internacional del Cáncer Infantil, organizados por la Asociación Galbán, ha indicado que hay que distinguir entre dos ámbitos diferentes: el funcionamiento del día a día de las escuelas en el que vienen surgiendo situaciones en las que dentro del comité de empresa y dentro de la mesa de diálogo se van aportando soluciones, se va avanzando y en este "hay integración, extensión y mejora continua de la situación que van viviendo las escuelas infantiles".

El otro ámbito es el referido a los acuerdos a los que llegaron dentro de la mesa de diálogo con tres de las organizaciones sindicales.