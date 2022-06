Educación descarta estabilizar al personal municipal de escuelas infantiles e insiste en el objetivo de ampliar la red

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Lydia Espina, ha descartado este jueves estabilizar a las trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años que dependen de los Ayuntamientos, al entender que "no tiene competencia" para ello. El Ejecutivo, ha explicado, está centrado en un "objetivo claro", que es ampliar la red con cargo a los 13 millones de euros de fondos europeos disponibles hasta 2024.

La consejera ha repetido durante su intervención en la comisión de Educación este argumento para rechazar, ante las sucesivas preguntas de los diputados de Podemos, IU, Ciudadanos y PP, estabilizar al personal de estas escuelas infantiles. El personal de las escuelas infantiles municipales, ha subrayado durante su comparecencia sobre el procedimiento de estabilización de educadoras de estas escuelas, "pertenece a los ayuntamientos" y por tanto "es personal municipal".

La titular de Educación ha explicado que su departamento sufraga los gastos de las escuelas, "pero la contratación corresponde a las entidades locales", por lo que la consejería "no tiene ningún margen" ni "competencia" para estabilizar al personal de estas escuelas. Sí lo tiene, ha dicho, para estabilizar a los 1.562 profesores que dependen de la Consejería, y alcanzar así una tasa de interinidad del 8%. "El Gobierno no puede estabilizar el personal que no es nuestro", ha insistido.

LA OPOSICIÓN INSISTE EN QUE ES UNA "COMPETENCIA IMPROPIA" DE LOS AYUNTAMIENTOS

A lo largo de la comparecencia de la consejera, los portavoces de Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos y el PP han coincidido en remarcar que la contratación de personal para las escuelas infantiles y la gestión de las mismas es una competencia "impropia" de los Ayuntamientos, y han pedido a la consejería que actúe para estabilizar al personal y evitar así desigualdades entre municipios.

En este sentido, la diputada de Podemos Nuria Rodríguez ha criticado los "agravios comparativos" que se dan entre ayuntamientos, relacionados tanto con la capacidad económica como la capacidad de contratación de las entidades locales.

Por su parte, la portavoz de IU, Ángela Vallina, ha agregado que este es un "problema gordo" para los Ayuntamientos, y ha alertado de que, con la ampliación de la red, el problema seguirá incrementándose. Sobre las subvenciones para las nuevas plazas, Vallina ha subrayado que es "el truco de siempre", basado en conceder una subvención y luego retirarla, teniendo las entidades locales que asumir el coste derivado.

Desde Ciudadanos, el diputado Luis Fanjul ha señalado que los fondos europeos tienen el objetivo de impulsar medidas para paliar el declive demográfico, y, si no se solucionan problemas como la estabilización del personal, los ayuntamientos pueden ser "reticentes" a concurrir a estas subvenciones. Fanjul ha pedido conocer las dificultades jurídicas y administrativas que impiden a Educación asuma a este personal.

Por su parte, la diputada del PP Gloria García ha señalado que el "problema de raíz" es la gestión de las escuelas por parte de los ayuntamientos. Aumentar las plazas, ha agregado, implica un aumento de la contratación y, aunque ahora se cargue a fondos europeos, esto es "una tirita" ante un tema que "habría que afrontar".

Finalmente, la diputada del PSOE Mónica Ronderos ha insistido en la premisa del Ejecutivo de que el objetivo actual es "extender la red allá donde haya demanda".

EL OBJETIVO ES "AMPLIAR LA RED AL MÁXIMO"

La hoja de ruta para lo que queda de legislatura, ha explicado Espina, es "ampliar la red al máximo" a través de los fondos propios y los 13 millones europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a través de los cuales Asturias puede subvencionar la creación de hasta 1.314 plazas hasta 2024, lo que implica 438 al año.

Estas subvenciones se concederán a los ayuntamientos en concurrencia competitiva, para adaptar edificaciones existentes o construir nuevos equipamientos. La consejera ha explicado además que "siempre" que un Ayuntamiento solicite un nuevo centro o una ampliación, puede optar a estas subvenciones. "Solo tienen que ponerse en contacto", ha dicho, pidiéndoles que sean previsores.

Así, ha explicado que Gijón, Siero, Mieres, Llanera o Villaviciosa ya están construyendo o ampliando equipamientos para hacer frente a las listas de espera existentes, y que, según el PP, alcanzan al menos a 900 alumnos entre los concejos más grandes.

La diputada del PP se refirió también a la situación de Oviedo, donde más de 400 bebés se quedaron sin plaza, la mayoría en la escuela infantil María Balbín. Estas familias, ha dicho "necesitan una solución para septiembre" y no proyectos a más largo plazo.