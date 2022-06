Podemos e IU cargan contra el Gobierno al que acusan de responder a intereses empresariales con la ley Ambiental

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Podemos e IU han cargado este martes contra el Gobierno a cuenta de la Ley de Calidad ambiental y le han acusado de responder únicamente a intereses empresariales, permitiendo que los lobbies empresariales dominen el panorama político con dicha norma. Así, desde IU, Ovidio Zapico ha planteado al Ejecutivo si mantiene aún el pacto de legislatura con su formación o si ya lo da por roto.

Por su parte el Vicepresidente y Consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, ha manifestado el Gobierno no da por roto el pacto de programático de legislatura con IU. "Nunca nos habrá escuchado a nosotros eso, yo si se lo he escuchado a usted --Ovidio Zapico-- varias veces estos días. Pues usted mismo. El pacto por nuestra parte sigue enteramente vigente y es usted quien lo cuestiona por las razones que usted tenga", ha dicho Cofiño.

El vicepresidente del Principado ha incidido en que el Gobierno sigue abierto a negociar cualquier ley con IU en el marco de ese pacto, aunque "sin líneas rojas como las que IU marca últimamente".

Frente a las críticas de Podemos e IU, Cofiño ha replicado que para la elaboración de la ley se han tenido en cuenta escrupulosamente todos los procedimientos y ha habido tres exposiciones de la ley a información pública.

"Ha habido tres ventanas de oportunidad para que todos los ciudadanos y asociaciones, todos los interesados participasen en el proceso aunque desgraciadamente hubo pocas aportaciones y solo dos asociaciones conservacionistas han presentado alegaciones que se han estimado de manera parcial", ha indicado Cofiño.

Ha añadido que el medio ambiente es cosa de todos y no únicamente de las organizaciones ecologistas y ha indicado que su Gobierno "escucha a todo el mundo".

Así ha negado que su Gobierno fuese a la sede de FADE y ha indicado que "simplemente se les escuchó porque se interesaron y las organizaciones ecologistas no lo hicieron". "La realidad es esta, así de tozuda", ha manifestado.

Ha considerado "disparates" las acusaciones vertidas por IU respecto a esta ley y ha incidido en que quizás la diferencia entre el Gobierno e IU y Podemos es que ven el interés general en diferentes puntos.

Cofiño ha lamentado que Zapico se encuentre "inmerso en una realidad imaginaria" y le ha pedido que mire más a la "izquierda legitimada con 20 diputados" en el Parlamento asturiano y no hacia el otro lado.

"NO OPINAMOS COMO USTED"

Zapico ha pedido a Cofiño no centrar el debate en los ataques personales. "Ni estamos nerviosos, ni estamos en precampaña, símplemente no opinamos como usted", ha replicado el diputado de IU que ha manifestado que "no comparten su viaje hacia esos intereses empresariales de los que la ley de calidad ambiental es un claro reflejo".

Ha manifestado que los intereses empresariales no son los intereses generales, tal y como a su juicio quiere hacer ver el Gobierno y ha incidido en que esa ley de calidad ambiental "rompe equilibrios que siempre se han mantenido en Asturias y es dañina y peligrosa".

Previamente la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, había preguntado al consejero con cuántas organizaciones ecologistas, ambientalistas o conservacionistas se ha consultado o consensuado el anteproyecto de Ley de Calidad Ambiental.

Rodríguez ha manifestado que lo que pretende conocer su grupo es conocer con cuántos colectivos se han reunido y ha enumerado muchos de esos colectivos. "Ustedes se han reunido con la FADE y los lobbies empresariales pero no con el grueso de organizaciones del movimiento ecologista", ha criticado la diputada de Podemos que ha afeado al consejero que insulte a dicho movimiento.

Cofiño ha indicado que "ese inmenso listado de organizaciones no han tenido a bien participar en los procesos formales y han optado por el postureo".