Educación duplica las inscripciones en la sexta convocatoria de certificación de lengua asturiana

Archivo - La Consejería de Educación inicia la sexta edición de las pruebas de certificación de lengua asturiana este sábado - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación organiza este sábado, a partir de las 8.30 horas, la parte escrita (bloque 1) de las pruebas de certificación de lengua asturiana, en la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo. Esta sexta edición destaca por haber duplicado la cifra de inscripciones: 247 aspirantes para los tres niveles ofertados, frente a los 121 de la convocatoria del año pasado.

Más de la mitad de esos inscritos, en concreto 136, optará al nivel avanzado C1. Le siguen el nivel intermedio B2, con 78 personas, y el nivel básico A2 -que se ofertó por primera vez en 2024- con 33 inscripciones.

Las pruebas de certificación constan de cinco partes independientes: comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, producción y coproducción de textos escritos, producción y coproducción de textos orales, y mediación. Para obtener el certificado es necesario alcanzar, al menos, una puntuación de 5 en cada una de las partes y un 6 de promedio entre todas.

La consejería ha nombrado tres tribunales -uno por cada nivel- para puntuar las pruebas, que están integrados por profesorado funcionario de carrera del cuerpo de Secundaria y lingüistas expertos en asturiano.

La evaluación tomará como referencia los objetivos, competencias, contenidos y criterios establecidos en el Decreto 27/2019, de 21 de junio, por el que se establecen los niveles de competencia en el uso de la lengua asturiana y se regula la prueba de certificación correspondiente a dichos niveles adaptados al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER).

Asimismo, la consejería ha enviado un correo electrónico a las personas inscritas con información sobre la prueba. También se ha ofrecido a los aspirantes interesados, a través del portal institucional Educastur, algunos modelos de exámenes de convocatorias anteriores para que sirvan de referencia.

Las pruebas orales (bloque 2) se realizarán entre los días 6 y 16 de octubre en el IES Alfonso II, de Oviedo/Uviéu, en convocatorias personalizadas. En Educastur están publicados ya los diferentes llamamientos con el aula asignada, la fecha y la hora del examen.