Educación estrena en cuatro centros una estrategia para mejorar la inclusión del alumnado autista

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno asturiano, en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha iniciado esta semana la implantación efectiva de la Estrategia para la mejora de la inclusión educativa del alumnado con trastorno del espectro autista (TEA) en cuatro centros: los colegios públicos Enrique Alonso (Avilés), Poeta Ángel González (Oviedo) y Maliayo (Villaviciosa) y el Instituto de Secundaria Rosario Acuña (Gijón).

Todos ellos desarrollarán un programa que impulsa la formación del profesorado, mejora la accesibilidad e incrementa la participación social.

Tres especialistas del Centro Español de Autismo y de la confederación Autismo España, junto con técnicos de la Consejería de Educación, han visitado esta semana los cuatro equipamientos para realizar una evaluación inicial e identificar los campos de mejora. El objetivo es convertirlos en entornos más inclusivos, que favorezcan que el alumnado con autismo pueda aprender y participar con el resto en igualdad de condiciones, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

Las últimas estadísticas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes señalan que el sistema educativo asturiano tiene matriculados a 5.804 estudiantes que requieren algún tipo de apoyo, de los que 2.773 son TEA, lo que representa el 47,7% del total. Los datos oficiales corresponden al curso 2023-2024.

El programa se articulará en tres ejes. El primero consiste en reforzar las competencias del profesorado y del resto de profesionales con formación especializada. El segundo pretende mejorar la accesibilidad para el alumnado TEA, especialmente en aspectos cognitivos, vinculados con la orientación, la luz o el sonido, con pequeñas adaptaciones de los espacios. Por último, se trabajará la participación social, sobre todo en los periodos que los alumnos y alumnas pasan en el centro pero sin clases, como los recreos o el comedor.

Las acciones tendrán un enfoque práctico y contarán con el acompañamiento de personal especializado durante el periodo de implantación. Además, se harán de manera integrada y siempre con el respaldo de la evidencia científica.

Así se lo han explicado las especialistas del Centro Español de Autismo y de Autismo España a la consejera Eva Ledo, y a la directora general de Inclusión Educativa, María Dolores Bueno, durante un encuentro de trabajo celebrado esta semana.

Este programa de transformación e innovación educativa también forma parte de un proyecto nacional que está impulsando el propio ministerio bajo la denominación Itinera, que se desarrolla dentro del marco de su Plan Nacional del Autismo, y cuyo despliegue comienza por Asturias.

Ambas administraciones iniciaron su colaboración en este campo en enero de 2025, tras la presentación de la estrategia autonómica. En este marco, el pasado noviembre se presentó en el Colegio Público Poeta Ángel González la primera campaña contra el acoso escolar hacia el alumnado con TEA, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y rodada en este centro del barrio ovetense de La Corredoria.

A lo largo de 2025, se realizaron las primeras reuniones para establecer una estructura de coordinación con las consejerías de Salud y de Derechos Sociales y Bienestar. Además, se creó una unidad específica de atención temprana dentro del equipo regional para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y se diseñó una formación orientada a las etapas de Primaria y Secundaria y a las enseñanzas de régimen especial.

Por otro lado, sigue aumentando la red de aulas abiertas, un recurso especializado y transitorio de atención temprana que se abre en colegios de Primaria. Este curso ha alcanzado las 30, con la apertura de tres más en otros tantos colegios.