Educación estudia permitir a los opositores docentes revisar el examen y obtener una copia digital - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación está valorando que las personas aspirantes en los procedimientos selectivos a la función docente puedan revisar su examen después de realizar la primera prueba. Además, los participantes podrán obtener una copia digital de la parte escrita. Son dos de las principales novedades que la Administración pretende introducir en las próximas oposiciones correspondientes a los cuerpos de Secundaria.

La consejera Eva Ledo ha convocado esta tarde a las organizaciones sindicales que integran la Junta de Personal Docente para abordar esta cuestión, en cumplimiento de un compromiso adquirido tras el último proceso selectivo del cuerpo de maestros. En el encuentro también ha participado la directora general de Personal Docente, María Antonia Vivanco.

Ledo ha informado de la recepción de un documento técnico que analiza propuestas de mejora de las oposiciones procedentes de las 278 respuestas recibidas a un formulario repartido por la consejería entre los miembros de los tribunales. También se ha respondido a escritos sindicales.

Asimismo, en la reunión se ha dado audiencia a los sindicatos para que pudieran plantear sus propias sugerencias. La consejera se ha comprometido a buscar el mecanismo para que las personas interinas puedan dar por completada la primera prueba sin necesidad de personarse el día del examen, algo muy demandado por los opositores.