Educación inaugurará en octubre, de forma simultánea, las dos sedes de la escuelina Carbayoninos, en Oviedo

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha anunciado este martes que la escuelina autonómica Carbayoninos, de Oviedo, iniciará su actividad en octubre, de forma simultánea, en sus dos sedes de Las Campas y el Colegio Público San Lázaro-Escuelas Blancas.

Las obras de la primera ya están concluidas, mientras que la segunda sede se recepcionará esta semana. La escuela ya tiene nombrada a una directora, según ha señalado Ledo.

La apertura de la escuelina Carbayoninos coincidirá, por tanto, con la inauguración de las dos escuelinas de Siero -Los Polesinos, de La Pola Siero, y Mundu Feliz, de Lugones- y, probablemente, con Los Cuscurrusquinos, de Sariego.

La consejera ha ofrecido hoy estos datos durante su visita al CP San Lázaro, la primera que realiza específicamente a un centro educativo desde su toma de posesión. También han participado la directora general de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández, y la inspectora de referencia del centro, Natalia Suárez.

Ledo ha estado acompañada por la nueva directora del colegio, Susana Suárez, el equipo directivo y el presidente de la AMPA, Gonzalo Riestra.

Por otro lado, Ledo ha informado de su participación esta mañana en la cuarta reunión de la mesa de diálogo de 0 a 3 años, dentro del calendario de encuentros mensuales programado hasta final de año. La consejera ha adelantado que en la próxima cita -fijada ya para el 14 de octubre- se presentará un documento con el primer borrador del reglamento de organización y funcionamiento de estos centros educativos para que pueda comenzar a analizarlo un grupo de trabajo.

Además, Ledo ha indicado que el Principado baraja varios modelos para poder dotar a las escuelas de 0 a 3 años de la pareja educativa durante toda la jornada, si bien está pendiente de estudio presupuestario. También se ha comprometido a plantear una propuesta en octubre.