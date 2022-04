Educación llama a "respetar los tiempos de cada familia" en la retirada de mascarillas en los colegios

OVIEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Lydia Espina, ha llamado este lunes a "respetar" los tiempos de "cada niño, cada niña, y de cada familia" a la hora de retirar el uso de mascarillas en el colegio.

A pocas horas de que el Consejo de Ministros apruebe la norma que permitirá retirar en interiores el uso de mascarillas, Espina ha indicado que la resolución se comunicará a los centros educativos una vez se apruebe.

En unas declaraciones a los medios tras una visita al Colegio Público Cornellana con motivo del 40 aniversario del centro, la consejera ha señalado que la mascarilla ya no va a ser obligatoria en interiores, como en el resto de ámbitos de la sociedad, pero ha dejado claro que podrá seguir utilizándose. "No debe haber ningún problema en el profesorado que estime llevarla o no llevarla", ha advertido.

La consejera ha enviado un mensaje de tranquilidad, y ha explicado que, si las autoridades sanitarias consideran que es el momento para poder quitarlas, "hay que ir poco a poco ganando tiempo a la normalidad, sin imposiciones".

A juicio de Espina, retirar la mascarilla es "muy positivo", porque "necesitan verse las caras y necesitan jugar". "Es muy bueno para los más pequeños, para la adquisición del aprendizaje de las lenguas", ha agregado.

Por otro lado, Espina ha abordado también el previsible descenso de matrícula en las etapas de Infantil y Primaria, ya que las previsiones por natalidad vaticinan un descenso de alrededor del 3%. En este sentido, ha asegurado que en la consejería están planificando, "pero hay que esperar a que la matrícula se consolide y a partir de ahí estudiar los agrupamientos en los centros, siempre favoreciendo la mejor atención, que sea lo más personalizada posible y respetando nuestros Centros Rurales Agrupados, que son una prioridad".