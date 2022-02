Educación no tiene conocimiento del cobro de cuotas complementarias por parte de centros concertados

OVIEDO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Lydia Espina ha manifestado este martes en el Pleno de la Junta que su consejería desconoce que existan en Asturias centros educativos concertados que reciben fondos públicos para financiar la educación que estén imponiendo a las familias cuotas complementarias.

La consejera se manifestaba así en respuesta a la pregunta de la Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida doña Ángela Rosa Vallina de la Noval al Consejo de Gobierno sobre qué medidas ha tomado o piensa tomar la consejería para evitar esa cuestión.

"Deduzco por su pregunta que usted sabe que esto ocurre, si usted lo conoce le agradeceremos que nos diga que centros son, qué cuotas cobran y demás porque es una cuestión que estaría fuera de la legalidad", ha dicho la consejera.

Así ha indicado que "son conscientes de que hay rumores sobre esta cuestión" pero no son conscientes de que existan estas prácticas "legales", ni les consta prueba alguna de ello.

"La Consejería a día de hoy no tiene ninguna denuncia por el cobro indebido de esas cuotas, ni las ha habido en los últimos 10 años. Si tuviésemos pruebas no le quepa duda que tomaríamos cartas en el asunto, pero no las hay", ha insistido la consejera.

Por su parte la diputada de IU, Ángela Vallina, ha defendido que lo menos que se puede pedir es que los centros de la concertada cumplan con la ley y ha indicado que hay estudios que corroboran el cobro de esas cuotas por parte de un importante porcentaje de centros.

También ha indicado que "decenas de padres y madres les trasladan de manera discreta que esto está ocurriendo en Asturias", de ahí que pida a la consejera que inicie una investigación al respecto o ponga en marcha una campaña para informar a madres y padres de que no pueden cobrarles

OTROS ASUNTOS

Por otra parte la consejera ha respondido a la diputada del PP, Gloria García, que los criterios en los que se ha basado su Consejería para conceder o denegar el Programa PROA + a centros públicos han sido criterios "absolutamente objetivos y transparentes" similares a los de las anteriores convocatorias. Ha añadido que por primera vez se ha concedido dicho programa a 10 centros concertados.

Lydia Espina ha rechazado las críticas de la diputada 'popular' respecto a la resolución y le ha pedido que cuando hable de estos asuntos debe hacerlo "con rigor sin tratar de confundir a la sociedad". "Me parece que su pregunta es un poco tendenciosa", ha indicado la consejera.

La diputada del PP ha asegurado que este año "la resolución de la convocatoria ha sido cuanto menos extraña" y ha indicado que hay 53 centros que cumplían todos los requisitos que se han quedado fuera del programa.