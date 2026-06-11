Educación pacta con patronales y sindicatos de la concertada conceder la paga de antigüedad docente

Reunión de la directora general de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández , con la patronal y los sindicatos de la enseñanza concertada. - PRINCIPADO

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha alcanzado hoy un acuerdo con las patronales y las organizaciones sindicales de la enseñanza concertada para la concesión de la paga extraordinaria del personal docente por antigüedad en la empresa. La estimación del Principado es que la medida beneficie a unos 80 profesionales y su aplicación contará con un presupuesto de 1,4 millones de euros.

El pacto se ha adoptado durante la segunda reunión mantenida con la consejería, un encuentro que ha tenido este asunto como único punto del orden del día y que ha estado presidido por la directora general de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández.

En el marco de la reunión, el Ejecutivo autonómico ha atendido algunas de las peticiones sindicales. Entre ellas, se encuentra una medida que favorece al profesorado en situación de excedencia forzosa, especial o por violencia de género, que pasará a tener el mismo tratamiento que los docentes beneficiarios de una reducción de jornada laboral para el cuidado de un menor a su cargo afectado por una enfermedad grave.

En concreto, para calcular esta gratificación extraordinaria se tomará como referencia la mensualidad inmediatamente anterior a la reducción de su jornada. Asimismo, las partes han pactado incluir también al profesorado que tenga a su cuidado a un menor de 12 años, o bien a un familiar dependiente hasta el segundo grado de consanguinidad.

CONDICIONES Y REQUISITOS

Esta gratificación se abonará en un único pago equivalente a tantas mensualidades como quinquenios de antigüedad tenga la persona solicitante en el momento de la generación del derecho. Para poder optar a la misma, el profesorado debe cumplir tres requisitos: figurar en la nómina de pago en la fecha del devengo; no haber percibido con anterioridad la paga de antigüedad en la empresa; y tener una antigüedad de, al menos, 25 años en la misma entidad.

A su vez, los solicitantes deben encontrarse en alguna de estas tres situaciones: haber generado el derecho en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025; haber sido recolocados al amparo de los acuerdos de centros afectados por la no renovación del concierto educativo o mantenimiento del empleo y estar prestando sus servicios en un centro concertado, siempre que la Administración educativa les haya reconocido la antigüedad generada con anterioridad al centro actual exclusivamente a efectos económicos; o haber extinguido su contrato de trabajo por cualquiera de las causas previstas legalmente durante el año 2025, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la disposición transitoria segunda del VII convenio.

La gestión y agilización de esta paga forma parte del acuerdo suscrito en octubre de 2025 entre el Principado y los representantes de la red concertada para mejorar la calidad educativa del alumnado de estos centros, así como para atender las reivindicaciones laborales y salariales del profesorado. Aquel texto supuso el primer pacto de estas características rubricado en más de quince años con esta red educativa.

En cumplimiento de dicho acuerdo, el Gobierno de Asturias ha incrementado ya el complemento salarial autonómico del profesorado y ha aplicado la subida salarial del 2,5 por ciento aprobada a finales del año pasado por el Ejecutivo central. Además, en septiembre se implantará el incremento de la ratio de profesorado por unidad en la etapa de Infantil, con el objetivo de mejorar la atención del alumnado, mantener el empleo y reforzar las plantillas docentes.