Educación prevé iniciar en noviembre las obras de accesibilidad y ampliación del aparcamiento del colegio de Latores

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha confirmado este jueves en la Comisión de Educación de la Junta General que las obras de accesibilidad y ampliación del aparcamiento en el Colegio de Educación Especial de Latores, en Oviedo, se iniciarán previsiblemente a partir de noviembre, una vez recibida la documentación necesaria por parte de la empresa adjudicataria.

Durante su intervención, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Vox Javier Jové, la consejera ha detallado que se trata de una intervención con una duración estimada de tres meses y un importe superior a los 60.000 euros. Ledo ha subrayado que se está trabajando en coordinación con la dirección del centro para que las obras interfieran lo menos posible en la actividad educativa.

La titular de Educación ha recordado que en la pasada legislatura ya se realizaron en este centro actuaciones por valor de más de 200.000 euros, así como reformas recientes en baños, rampas exteriores y barandillas. Las actuaciones ahora previstas continúan en la misma línea de mejora progresiva.

Frente a las críticas del diputado de Vox, que denunció retrasos y falta de respuesta a las demandas del centro y de las familias, Ledo ha asegurado que desde el servicio de infraestructuras de la consejería se ha respondido "hasta en ocho ocasiones" a las peticiones del centro, informando sobre el progreso de las contrataciones y los plazos previstos para la ejecución de las obras.

Respecto a las condiciones de seguridad en el centro, Ledo ha explicado que el actual Código Técnico de Edificación no es de aplicación obligatoria en este caso, al no haberse realizado modificaciones estructurales que lo requieran. No obstante, ha avanzado que ya se ha recepcionado un proyecto técnico con mejoras en materia de evacuación, detección de alarmas, extintores, alumbrado de emergencia y otros elementos de seguridad. "Estamos en disposición de iniciar también esa contratación cuando se den las condiciones", ha añadido.

Ledo ha defendido que el Gobierno asturiano atiende las demandas del colegio de Latores "igual que las del resto de centros educativos", y ha evitado entrar en valoraciones políticas o personales. "Me centro en los hechos", ha concluido.

Jové ha calificado de "inaceptable" la situación del centro, al señalar que "ni siquiera los autobuses pueden entrar al aparcamiento por el mal estado del acceso", lo que afecta directamente a alumnado con movilidad reducida. "Estamos hablando de pequeñas obras en un colegio muy especial, con unos alumnos muy especiales, y ustedes llevan meses mareando la perdiz", ha reprochado.