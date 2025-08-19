Educación publica la primera convocatoria para aspirantes a interinidad del próximo curso con una oferta de 2.850 plazas

OVIEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación publicó este martes en el portal www.educastur.es la primera convocatoria de plazas para aspirantes a interinidad del curso escolar 2025-2026. La oferta se compone de 2.850 puestos: 1.533 para Secundaria y otros cuerpos, y 1.317 para Primaria.

En este primer listado se incluyen las vacantes existentes en enseñanzas artísticas, la totalidad de las comisiones de servicio aprobadas hasta el momento, y las plazas generadas por equipos directivos, liberaciones sindicales o la sustitución de personas en situación de servicios especiales.

También forman parte de la oferta los puestos de personal de los diferentes programas de inclusión educativa: aulas abiertas en centros ordinarios, de inmersión lingüística y hospitalarias; la unidad escolar del hospital de día infanto-juvenil, y el equipo mixto-convenio ONCE.

En el caso de las aulas abiertas, las nuevas contarán con dos maestros especialistas a jornada completa: uno de Pedagogía Terapéutica (PT) y otro de Audición y Lenguaje (AL).

La convocatoria incluye, además, once plazas de dirección paras escuelas de 0 a 3 años, así como de personal para los Centros de Profesorado y Recursos (CPR) destinados a los programas de cooperación territorial, financiados con fondos europeos: refuerzo de la competencia matemática y lectora, el PROA+, bienestar emocional y educación inclusiva.

Con la publicación de esta oferta, las 17.855 personas convocadas podrán presentar sus solicitudes desde este martes y hasta el próximo viernes, 22 de agosto, hasta las 23:59 horas. El objetivo es que puedan quedar adjudicadas para principios de la próxima semana.

Según explicó el director general de Personal Docente, César González, la convocatoria es similar a la de 2023, año en que también se celebraron procesos de oposiciones similares. Respecto al incremento de vacantes, lo atribuye al aumento de la oferta de algunos programas de inclusión educativa o también a la incorporación de docentes para impartir, por primera vez, la enseñanza de asturiano en el segundo ciclo de Infantil.

Por otro lado, la consejería ya trabaja para poder incluir en la segunda convocatoria de septiembre los puestos correspondientes a los programas de cooperación territorial destinados a los centros educativos. La convocatoria está prevista para el 9 de septiembre, se publicará el día 11 y la incorporación será el 15 de ese mes.