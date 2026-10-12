Educación recupera el homenaje al profesorado jubilado reuniendo a más de 500 antiguos docentes en La Laboral

Imagen de archivo del último homenaje a profesores jubilados de Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación recuperará este miércoles el homenaje al profesorado jubilado, tras siete años sin haberlo celebrado. El acto, que tendrá lugar a las 17.00 horas en el Teatro de la Laboral, en Gijón, reunirá a más de 500 antiguos docentes que concluyeron su etapa profesional entre los cursos escolares 2019-20 y 2025-26.

La ceremonia contará con la asistencia de la consejera de Educación, Eva Ledo, los cinco directores generales de su departamento, y el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el homenaje lleva por lema 'Por cuanto nos habéis dado' y el objetivo es "servir de agradecimiento tanto a los años de servicio vocacional como los valores transmitidos durante su extensa trayectoria". "Es también un reconocimiento a la educación como tarea colectiva y acumulativa, así como instrumento de igualdad", han señalado desde el Ejecutivo.

PROGRAMA DEL ACTO

El acto se articula en torno a tres palabras latinas --artem, memoriam y honorem--, que dan nominación a las actuaciones, los testimonios y los discursos institucionales, respectivamente, y que se irán entrelazando durante el desarrollo del evento.

El apartado artístico se compone de varios espectáculos de danza, drama y canto coral, a cargo de docentes y alumnado del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón y de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado.

El segundo bloque temático estará protagonizado por cuatro personas de distintas generaciones vinculadas a la educación, que relatarán sus experiencias personales. Y en la parte institucional, la directora general de Personal Docente, María Antonia Vivanco, intervendrá al principio del acto, mientras que la consejera de Educación, Eva Ledo, se encargará de la clausura.

La consejería ha contado para este homenaje con la colaboración de los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) de Comunicación, Imagen y Sonido (Langreo) y de Hostelería y Turismo (Gijón); de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado, y de los institutos Aramo (Oviedo), Luces (Colunga) y La Magdalena (Avilés).

También han prestado su apoyo la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Laboral Ciudad de la Cultura y la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Auditiva de Asturias (Apada Asturias).