Educación refuerza la agilización de sustituciones de profesorado en sus presupuestos para 2026

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha avanzado este viernes en la comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos mejoras en la gestión del sistema educativo para 2026, entre las que destacan la agilización de sustituciones de profesorado, la extensión del uso de la firma digital y la convocatoria de "todas las plazas disponibles" en el proceso selectivo del cuerpo de maestros para dar "mayor estabilidad" a las plantillas.

Lo ha hecho durante la presentación de los presupuesto de Educación para 2026, donde ha detallado ha detallado inversiones en infraestructuras, digitalización, formación profesional y educación infantil que buscan reforzar la inclusión, la equidad y la atención a alumnado con necesidades educativas especiales.

El presupuesto total de la Consejería para el próximo año asciende a 980,8 millones de euros, 83,7 más que en 2025, con un aumento del 9,33%. Más del 75% se destina a gasto de personal y las inversiones de equipamiento alcanzan 48,2 millones de euros, un 45% más que este año.

PLAN DE EVALUACIÓN DOCENTE

Entre las medidas para personal docente, Ledo ha destacado que se mantendrá el plan de evaluación docente, que el pasado año benefició a más de 9.300 profesores, y que se extenderá la firma digital para agilizar trámites administrativos, con el objetivo de que entre el 63 y el 75% de los profesores interinos hagan uso de esta herramienta en convocatorias.

Asimismo, ha reiterado que convocarán todos los puestos disponibles del cuerpo de maestros, cumpliendo con la normativa de reposición máxima permitida: un 120 por ciento.

DIGITALIZACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN

La digitalización y la desburocratización también forman parte de las prioridades, con más de 4 millones de euros destinados a proyectos como el Programa Código Escuela 4.0, la renovación de equipamiento informático para equipos directivos y el desarrollo de aplicaciones integradas para evaluación, horarios y cuadernos del profesorado.

En formación profesional, el presupuesto alcanza los 124 millones de euros, un aumento del 14,38% respecto a 2025, e incluye desdobles en módulos profesionales, y adaptación de la oferta a nuevas demandas, entre otras cosas. Además, se prevé la gratuidad de matrícula en enseñanzas artísticas superiores y la estabilidad presupuestaria en enseñanzas de idiomas.

En materia de inclusión y equidad, el presupuesto recoge un incremento en recursos para alumnado con necesidades educativas especiales, atención al bienestar emocional, mediación lingüística, actividades extraescolares para familias y programas de coeducación y prevención del acoso. También se reforzarán los equipos de orientación educativa, aulas hospitalarias, aulas de inmersión lingüística y aulas abiertas en centros de educación especial.