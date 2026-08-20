Educación replica que el Ayuntamiento de Gijón dispone de los planos del espacio del comedor del colegio de Nuevo Roces

Archivo - El colegio de Nuevo Roces 'Xosefa de Xovellanos' (Gijón), en construcción. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - Archivo

GIJÓN, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno asturiano ha salido este jueves al paso de las críticas de la diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Gloria García sobre el colegio público que abrirá sus puertas este próximo septiembre en el barrio gijonés de Nuevo Roces, 'Xosefa de Xovellanos', y ha asegurado que está trabajando "intensamente" para que inicie el curso escolar "sin ningún tipo de incidencia".

A través de unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, y con respecto al servicio de comedor escolar, ha recalcado que el Ayuntamiento de Gijón dispone de los planos del edificio desde el año 2023, cuando se concedió la licencia de obra, cuyo proyecto de ejecución data de 2022.

A esto ha sumado que, en enero de 2025, volvieron a remitir al Consistorio gijonés esos mismos planos. Además, ha remarcado que el office y el espacio destinado a comedor cuentan con las tomas de luz, los enchufes y los desagües necesarios, de acuerdo con las especificaciones del proyecto, "que obra en poder del Ayuntamiento desde hace tres años", han insistido, con respecto a que el edil de Educación, Jorge Pañeda, les culpara del retraso en la puesta en marcha de este servicio.

Al tiempo, Educación ha asegurado que tiene "plena disponibilidad" a colaborar con el Ayuntamiento de Gijón y con todos los actores que intervienen en la puesta en marcha del colegio.

En lo que se refiere al servicio de comedor, ha asegurado que Educación ha mantenido contacto con el Ayuntamiento de Gijón para determinar, entre otras cuestiones, las competencias de cada administración.

En cuanto a las visitas a las instalaciones, han llamado la atención sobre que cualquier acceso a una obra en fase de ejecución requiere de una autorización expresa, tanto de la dirección facultativa como de las personas encargadas de la dirección de la obra y de la coordinación de seguridad.

En este sentido, han incidido en que la Consejería no tiene constancia de que el pasado día 8 de julio se haya producido una visita de responsables municipales a las obras del colegio, "una circunstancia que, en todo caso, hubiera requerido de la mencionada autorización previa por parte de los técnicos", han apostillado.

Sobre ello, ha apuntado que la primera solicitud formal del Ayuntamiento de Gijón a la Consejería para acceder a la obra del colegio se produjo el martes 14 de julio.

Han explicado, a este respecto, que Pañeda llamó por teléfono al director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, para que gestionara una visita. Esa gestión se realizó "con total normalidad" y la visita se produjo a finales de julio, según la Consejería.