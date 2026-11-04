Educación y sindicatos pactan el modelo para reducir la carga lectiva a mayores de 55 años para el curso 2027/2028

La consejera de Educación, Eva Ledo, en la reunión celebrada por la comisión de seguimiento del Pacto Asturias Educa. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, ha anunciado este miércoles un compromiso en firme para la reducción de la carga lectiva destinada al colectivo docente mayor de 55 años, una medida que se prevé implantar de cara al curso escolar 2027/2028.

El acuerdo se ha alcanzado en el marco de la reunión de la comisión de seguimiento del pacto 'Asturias Educa', un encuentro en el que, según ha destacado la consejera, se ha constatado el estado de progreso "muy avanzado" de prácticamente la totalidad de las medidas comprometidas, las cuales se están cumpliendo "en toda su extensión".

Respecto a la reducción horaria para los profesores mayores de 55 años, Ledo ha explicado que la iniciativa cuenta con el respaldo de las organizaciones sindicales presentes en el grupo de trabajo, a excepción de CCOO, que por el momento "no se ha pronunciado ni a favor ni en contra".

En este contexto, la titular de Educación ha agradecido expresamente a los sindicatos UGT y ANPE su disposición y visión para desbloquear el proceso mediante una nueva propuesta que permitirá agilizar los trámites administrativos necesarios.

EVALUACIÓN DOCENTE Y CARRERA PROFESIONAL

De forma paralela, la Consejería y las organizaciones firmantes han abordado la posibilidad de introducir modificaciones en el actual plan de evaluación de la función docente.

El objetivo planteado por el Principado pasa por desburocratizar y agilizar los trámites de dicha evaluación, buscando con ello una mejora sustancial en el desarrollo de la carrera profesional de los docentes asturianos. Según ha concluido Ledo, el Gobierno autonómico confía en presentar nuevos progresos sobre estas materias en la próxima reunión de seguimiento.