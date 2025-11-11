Educación subraya la importancia de "compartir experiencias enriquecedoras" para mejorar los resultados del alumnado

La consejera de Educación, Eva Ledo, participa en las jornadas Proa+ en Lugones - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha participado hoy en Lugones en la I Jornada del Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo, PROA+FSE+ Asturias, centrada en la creación y dinamización de redes entre los centros participantes y la difusión de buenas prácticas.

En nota de prensa, Ledo ha destacado la importancia de estos encuentros para "compartir experiencias enriquecedoras" que contribuyen a mejorar los resultados escolares del alumnado y a incrementar el número de estudiantes que se mantienen en el sistema educativo. Además, ha expresado la voluntad del Principado de "colaborar en todo lo necesario para que este tipo de iniciativas se repliquen en el futuro". El programa se implantó en Asturias en el curso 2021-2022 y desde entonces se han celebrado dos convocatorias.

La jornada, en la que también ha intervenido la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, ha reunido a los 80 centros públicos y los 9 concertados beneficiarios de este proyecto, orientado al alumnado más vulnerable.

Los centros públicos participantes en el PROA+FSE+ son 50 colegios, 7 centros públicos de educación básica (CPEB), 8 colegios rurales agrupados (CRA) y 15 institutos, lo que permite abarcar todas las etapas educativas, así como las diferentes tipologías de centros urbanos y rurales. "Esto nos ayuda a construir un sistema más homogéneo y equitativo", ha afirmado la consejera.

El Principado ha recibido este año 2,82 millones del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes dentro de los programas de cooperación territorial. Cada centro público dispone desde octubre de un docente a media jornada y este año han tenido la opción de elegir la especialidad más adecuada a sus necesidades.

Además, existe una unidad especializada PROA+, formada por cinco asesores, que se encarga de acompañar a los centros, reunirse semanalmente con los coordinadores y participar en la formación.