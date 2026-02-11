Educadoras de 0 a 3 continúan sus protestas fente a la Consejería de Educación: "Estamos igual que estábamos"

Trabajadoras de escuelas infantiles se concentran en Oviedo para reclamar mejoras laborales - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras de la red pública de escuelas infantiles de 0 a 3 años se han vuelto a concentrar este jueves en la plaza de España de Oviedo, ante la sede de la Consejería de Educación, para reclamar "dignidad para el colectivo y una educación de calidad para los niños, las niñas y sus familias".

Ladelegada de CCOO, Tania Alonso, ha explicado que las trabajadoras siguen reclamando lo que solicitan "desde un inicio": dignidad para el colectivo, educación de calidad y unas "condiciones laborales dignas".

La sindicalista ha criticado la ausencia de un calendario concreto para la implementación del Grupo B, prevista para el primer semestre de 2027, y la falta de datos sobre el número de plazas no estabilizadas, lo que mantiene en incertidumbre la continuidad laboral de algunas trabajadoras.

Sobre posibles mejoras en las condiciones de trabajo, Alonso ha comentado que las modificaciones planteadas en el nuevo reglamento, como la asignación de una hora de trabajo específica, "no se aplican de ninguna de las maneras, sino supeditadas a necesidades del servicio". "Estamos igual que estábamos, sin nada, luchando por todo", ha añadido.