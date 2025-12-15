Educadoras infantiles se encierran en Educación para "forzar" la apertura de una negociación

Educadoras infantiles que se ha encerrado en la Consejería de Educación, en Oviedo. - CCOO ASTURIAS

OVIEDO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de educadoras infantiles se han encerrado esta tarde en la Consejería de Educación, en Oviedo, con el objetivo de "forzar la situación" y que la consejera Eva Ledo "se siente a negociar".

La acción forma parte de las movilizaciones "por una verdadera red pública y de calidad del ciclo 0-3". La delegada de CCOO de Asturias, Tania Alonso, ha destacado que "luchan por las reivindicaciones por las que llevamos peleando desde hace ya dos años".

De esta manera, exigen la apertura de una negociación sobre sus reivindicaciones laborales. El encierro se enmarca en el calendario de movilizaciones convocado por las trabajadoras, que tienen prevista una cacerolada esta misma tarde, frente a la Consejería de Educación.

Están previstas además dos nuevas jornadas de huelga para este martes y miércoles, con marchas que saldrán a las 17.30 desde la Plaza de España y concluirán ante la Junta General del Principado de Asturias.