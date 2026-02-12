Las educadoras infantiles saldrán a la calle ante una situación "límite" en las Escuelas Infantiles de 0 a 3

Archivo - Imagen de archivo de la Escuela Infantil de 0 a 3 años Eusebio Miranda - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Gijón ha alertado este jueves de que la situación en las Escuelas Infantiles municipales ha llegado "a un punto límite, tras meses de insistencia, gestiones y solicitudes formales sin respuesta por parte del Gobierno local".

Por este motivo, las educadoras infantiles han decidido convocar dos concentraciones en defensa de las Escuelas Infantiles de Gijón: la primera, a las 17.30 horas, el próximo día 22, y la segunda, a las 19.00 horas, el día 27, ambas en el entorno del teatro Jovellanos.

El Comité de Empresa, a través de una nota de prensa, hace un llamamiento a las familias y a la ciudadanía a apoyar estas concentraciones para exigir al Ayuntamiento medidas urgentes que garanticen la calidad y el futuro de las Escuelas Infantiles municipales.

Sobre esta cuestión, ha señalado que la falta de cobertura de bajas, un problema que se arrastra desde hace varios cursos, se ha agravado este año "hasta el extremo de dejar a los centros sin personal suficiente para garantizar las condiciones laborales de las educadoras y la calidad del servicio".

Desde el Comité de Empresa, se ha incidido en que han agotado todas las vías institucionales disponibles. En este sentido, han apuntado que solicitaron una reunión con la alcaldesa para abordar la situación de manera directa, "sin obtener respuesta", han apostillado.

Posteriormente, pidieron intervenir en el Pleno municipal para exponer públicamente el problema, una petición que, según el citado Comité, fue denegada. Pese a ello, el Comité sí acudió al Pleno al objeto de "visibilizar la situación sin interrumpir el funcionamiento institucional".

"Ninguna de estas acciones ha logrado que el Ayuntamiento adopte medidas urgentes", han lamentado, antes de recalcar que las educadoras han sostenido el funcionamiento de las escuelas "a base de reorganizar grupos, asumir cargas adicionales y hacer un esfuerzo extraordinario para que el día a día de los centros no se resintieran".

"Sin embargo, la falta de personal y el agotamiento de la bolsa de empleo hacen ya imposible mantener esta situación sin afectar directamente a la atención que reciben los niños y niñas", han insistido desde el Comité, que recuerda que el origen del problema "no es estructural, sino administrativo".

A este respecto, han incidido en que hay procesos selectivos que deberían haberse resuelto hace meses -como la estabilización o la Oferta de Empleo Público- siguen pendientes, impidiendo disponer de nuevas bolsas de empleo.

"Mientras estos procedimientos continúan bloqueados, las bajas permanecen sin cubrir durante semanas y las plantillas trabajando al límite. Ante la ausencia total de respuesta institucional y la falta de avances, el Comité de Empresa se ve obligado a dar un paso más", han remarcado.