Archivo - Asturias presenta su modelo de coeducación en el Salón de Innovación Educativa de Lyon - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Rectorado de la Académie de Lyon (Francia) visitará Asturias a partir de este lunes para conocer las políticas públicas de igualdad impulsadas por el Gobierno del Principado, los programas de coeducación desarrollados en los centros educativos y los mecanismos de coordinación institucional para la prevención de la violencia de género.

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, la visita servirá para intercambiar experiencias y buenas prácticas en ámbitos como la formación del profesorado, la educación en igualdad, la prevención de las violencias machistas y la atención integral a las víctimas.

La delegación francesa está integrada por Laurence Roche-Thévenet, directora adjunta de la Escuela Académica de Formación Continua (EAFC) de la Académie de Lyon e inspectora de Educación Nacional; Isabelle Debeney-Geoffray, inspectora de la Academia e inspectora pedagógica regional de Centros y Vida Escolar, y Leïla Féral, asesora de formación del Rectorado de Lyon.

EL PROGRAMA

Entre las actividades previstas, este lunes por la tarde visitarán el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, donde conocerán el modelo de atención integral y especializada que presta este recurso público, operativo las 24 horas todos los días del año. La visita permitirá profundizar en el trabajo desarrollado por su equipo multidisciplinar y en los protocolos de coordinación con los ámbitos sanitario, educativo, judicial y social.

La agenda incluirá también varios encuentros en centros educativos para conocer de primera mano las iniciativas que se desarrollan en materia de igualdad y convivencia. Así, la delegación visitará el Centro de Educación Especial San Cristóbal, en Avilés; el IES Doña Jimena, en Gijón, donde conocerá el proyecto Comando igualdad; el Colegio Rural Agrupado de Lena y el Colegio Público El Parque, en Blimea. Estas visitas permitirán mostrar cómo los centros incorporan la perspectiva de igualdad en la vida escolar y trabajan aspectos relacionados con la convivencia, la participación del alumnado y la prevención de conductas discriminatorias.

Además, el 25 de noviembre la delegación asistirá en Llanera al acto institucional convocado con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.