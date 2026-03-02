El Ejecutivo asturiano resalta sus medidas para apoyar a autónomos y critica las "mentiras" del PP

Manifestación de autónomos - EUROPA PRESS

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, han puesto en valor este lunes las medidas del Ejecutivo autonómico para apoyar a las autónomos. No obstante, han señalado que existen cuestiones en las que no tienen competencias.

Ha sido a preguntas de los periodistas sobre la manifestación de autónomos en distintas partes de España, incluido Oviedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Peláez ha acusado al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, de "mentir" por decir en un vídeo que los autónomos pagan un recargo provincial sobre el impuesto actividades económicas (IAE), un impuesto que no se pagaría fuera del Principado, algo que ha tildado de "ignorancia o mentira deliberada".

Ha comentado que el recargo en el Impuesto de Actividades Económicas está exento para las personas físicas. "Es decir, ningún autónomo en Asturias paga el Impuesto de Actividades Económicas, ni en Asturias, ni en el resto de España", ha afirmado Peláez, que ha añadido que la "falsedad" de Queipo se puede demostrar con la propia ley que regula el impuesto. Ha acusado al 'popular' de "alimentar el monstruo de los extremismos, en este caso de la extrema derecha".

Peláez ha recordado que para el Principado resulta "imposible" establecer medidas tributarias que incidan directamente en los autónomos, ya que las competencias fiscales o tributarias que afectan a la actividad económica son muy limitadas, dado que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la propia Constitución tratan de garantizar la unidad de mercado.

"Las cotizaciones a la Seguridad Social son cuestión también del Gobierno de España; una medida fiscal para los autónomos durante la pandemia, como saben, se declaró inconstitucional", ha recordado.

Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha afirmado que el Gobierno asturiano destina toda una serie de baterías de ayudas destinada a los autónomos, así como "líneas de avales específicos tanto para tener circulante, como poder acometer inversiones" hasta 2026, con un total de más de nueve millones de euros.

Ha destacado que los autónomos son "un empleo vital a la hora de hacer territorios" y que en Asturias hay unos 70.000 empleos de este tipo.

Asimismo, el consejero ha señalado que este año también habrá una convocatoria para favorecer la creación de empleo autónomo en aquellos concejos más afectados por el reto demográfico. Ha hablado también de todo el asesoramiento que se da en los centros de empresas, que es gratuito, tanto para emprender, como para buscar financiación.