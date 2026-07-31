Elma Saiz desde Asturias: Prioridad a la migración ordenada y segura con foco en el empleo

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la inauguración de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en Gijón, junto al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la alcaldesa, Carmen Moriyón. - IMANOL RIMADA / EUROPA PRESS

GIJÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apostado este viernes en Gijón por una migración "ordenada y segura" que pone en el centro el empleo, como principal elemento de inclusión.

Así lo ha indicado durante la inauguración de la 69 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebrará desde este sábado al próximo 16 de agosto, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en la que también ha participado el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño, y el de la Cámara de España, José Luis Bonet.

Asimismo, ha puesto a Asturias de ejemplo de saber combinar la memoria y la innovación, de lo que da fe la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma).

Ha hecho alusión al pabellón del Gobierno del Principado, que ha visitado previamente y que hace un recorrido interactivo por los 45 años de un Estatuto que convirtió a Asturias "en dueña de su propio destino".

"Un camino recorrido que se refleja muy bien en el lema de este pabellón 'Asturies yes tú', ha resaltado, a lo que ha remarcado que sitúa a los ciudadanos como los verdaderos protagonistas del desarrollo, la cultura y el futuro de la región.

En cuanto a la Feria, ha atribuido su continuidad en el tiempo a su prestigio, a la fidelidad de quienes vuelven cada año, y a la confianza de un tejido empresarial que ha convertido este recinto "en su mejor escaparate".

A mayores, ha llamado la atención sobre las más de 2.200 marcas que participan en esta 69 edición, con más de 720 espacios expositivos, completos hasta el último metro cuadrado. Una feria que genera el 0,6 por ciento del PIB regional y el 0,5 por ciento del empleo del Principado.

Ha destacado, también, las casi 10.000 contrataciones directas de los propios expositores, a las que hay que sumar todo el empleo indirecto en logística, transporte, restauración o servicios. "Detrás de esas 10.000 contrataciones hay derechos, hay cotizaciones, hay protección social", ha puesto en valor la ministra.

Relacionado con ello, ha incidido en que España atraviesa las mejores cifras de empleo de toda su historia, rozando los 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social.

En lo que respecta a Asturias, ha apuntado que son más de 400.000, "una cifra histórica que demuestra el gran momento que vive esta tierra", ha remarcado.

Para ella, cada uno de esos empleos, cada puesto de trabajo que genera esta Feria, es también una pequeña pieza "de ese estado del bienestar que entre todos sostenemos".

"Detrás de cada empleo hay oportunidades de futuro para quienes viven y trabajan en esta tierra", ha señalado Saiz, quien ha recalcado que también detrás de cada marca o cada expositor que aquí participa hay una pyme, un autónomo que ha decidido, un año más, apostar por Asturias.

La ministra ha señalado que la Feria, con casi un siglo de historia a sus espaldas, mira, además, al futuro "sin complejos". Ha aludido, en este sentido, a la movilidad eléctrica, la sostenibilidad o la innovación y ha animado a hablar de nuevas instituciones que se suman, de espacios renovados.

"Hablamos, en definitiva, de una región que no se conforma con recordar lo que fue, sino que trabaja cada día para decidir lo que quiere ser", ha destacado.

"Durante dos semanas, Gijón se convierte en punto de encuentro, en escaparate, que trasciende fronteras, en la mejor tarjeta de presentación que Asturias puede ofrecer al resto de España y al mundo", ha indicado Saiz.

De hecho, se ha mostrado convencida de que si España vive su mejor momento internacional es gracias a eventos como esta feria, que sirven para impulsar lo local a lo global.

Para ella, en un momento en el que la diversificación y capacidad de innovar de ferias como esta son exactamente el tipo de activo que el país tiene que enorgullecerse de tener y de cuidar.

"Gracias por vuestro trabajo, por vuestra constancia, y por seguir demostrando, edición tras edición, que Asturias sabe combinar memoria e innovación como pocos lugares en España", ha trasladado.