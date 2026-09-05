elrow arranca en Oviedo con nueve horas y media de música electrónica ante unas 8.000 personas en La Ería

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

elrow ha arrancado a las 17.00 horas de este sábado su primera edición en Oviedo y única en el norte de España para transformar el recinto La Ería en un espectáculo de música electrónica, fantasía y escenografía. La cita, que contará con la asistencia de unas 8.000 personas, reunirá durante nueve horas y media sin interrupciones a destacados nombres de la escena nacional e internacional.

Para su desembarco en Asturias dentro de su calendario de 2026, la organización ha desplegado 'Delusionville', uno de sus universos creativos más característicos, caracterizado por una temática surrealista en la que conviven DJs, actores, efectos visuales y confeti en una producción orientada a integrar al público en la experiencia.

La jornada musical ha comenzado a las 17.00 horas con la sesión de Héctor Llamazares, a quien ha tomado el relevo Olive F. La programación de la noche incluye las actuaciones de Patrick Topping a partir de las 20.00 horas y el conjunto 'b2b' entre Rendher y Malóne Morez a las 21.30 horas. La recta final de la cita está reservada para Marco Faraone, entre las 23.00 y las 00.45 horas, y la sesión de cierre a cargo de Wade, que se extenderá hasta las 02.30 horas.

El recinto, ubicado junto al estadio Carlos Tartiere, mantiene el acceso permitido hasta la 01.30 horas únicamente para personas mayores de 18 años.