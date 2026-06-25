'Elrow' llegará por primera vez a Asturias en septiembre

Cartel de 'elrow' en Oviedo. - ELROW

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival de música electrónica elrow llegará por primera vez a Oviedo el próximo sábado 5 de septiembre al recinto de La Ería. El evento ofrecerá un espectáculo de nueve horas de duración ininterrumpida, dando comienzo a las 18.00 horas y prolongándose hasta las 3.00 horas de la madrugada.

La organización todavía no ha anunciado el cartel de artistas que formarán parte de las actuaciones programadas para la jornada, si bien la preventa de las entradas para asistir a la cita musical se iniciará de forma telemática el próximo jueves 2 de julio a partir de las 18.00 horas.

El evento contará con la temática inspirada en el universo Delusionville.