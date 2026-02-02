Elvira Vilorio, reelegida como decana del Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias

OVIEDO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Elvira Vilorio González ha sido reelegida como decana del Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias (COPPA), tras cuatro años al frente de la corporación colegial. La nueva junta de gobierno asumirá la dirección hasta el año 2030. Según ha detallado la propia institución, su candidatura fue la única que se presentó a las elecciones convocadas en enero.

Elvira Vilorio es especialista en Psicología Clínica, con más de 30 años de trayectoria profesional. Ha formado parte de varias juntas desde 2006 como vocal y tesorera, y fue presidenta de la Comisión Deontológica del COPPA. Participa además como vocal en el Consejo General de la Psicología de España.

La junta estará integrada por Elena Cubero Briz como secretaria, Juan Arias Álvarez como tesorero y Adriana Fernández García como vocal, junto a Angélica Rodríguez García y Cristina Soto Balbuena que se incorporan como vocales.

Para el nuevo periodo, la junta se ha marcado como objetivo continuar fortaleciendo el papel de la Psicología en el sistema sanitario, educativo, jurídico, social y laboral, así como avanzar en la lucha contra el intrusismo y en el reconocimiento profesional de los psicólogos y psicólogas colegiadas.

Entre las líneas prioritarias han destacado la defensa de una atención psicológica de calidad y la colaboración activa con las administraciones públicas y otras entidades profesionales e institucionales del Principado de Asturias.