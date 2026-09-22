EMA Gijón mantendrá la congelación de tasas en 2027 y prevé una inversión de más de diez millones de euros

Archivo - Sede de la EMA, Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas (EMA) propondrá este martes, en la reunión del Consejo de Administración, mantener la congelación de tarifas, así como su potencial inversor, para lo que prevé una partida de más de diez millones de euros para 2027.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, si bien la dotación se reduce un 33,5 por ciento respecto a la del año anterior por la conclusión de los fondos europeos, la inversión real acumulada del trienio 2023-2025 es de 28.319.706 euros, alcanzando un promedio de 9,44 millones anuales de ejecución.

"Vamos a cerrar un mandato de récord en inversiones sin repercutir un coste añadido para la ciudadanía", ha apuntado el concejal de Urbanismo y presidente de la EMA, Jesús Martínez Salvador, quien ha incidido en que es el resultado "de una gestión planificada y eficaz".

Entre las actuaciones previstas para el próximo ejercicio, han resaltado los contadores de telelectura, con 3,2 millones de euros, así como las obras de extensión de la red de saneamiento a núcleos rurales con 1,1 millones de euros, o los trabajos de refuerzo de abastecimiento y saneamiento separativo en la avenida de La Pecuaria con 2 millones.

Asimismo, el presupuesto general de ingresos y gastos de la EMA contempla un incremento del 2,88 por ciento (782.900 euros) respecto al año anterior.

Por otra parte, en el Consejo de Administración también se propondrá la compra de dos vehículos todoterreno y la aprobación de la prórroga del contrato del servicio de limpieza en áreas no industriales, de las dependencias de la EMA.