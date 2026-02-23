La empresa que asesoró a los responsables de la mina de Cerredo niega que recibiera tratos de favor del Principado

Estefanía Díaz - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ingeniera Estefanía Díaz González, de la compañía Recuperación y Renovación, empresa que fue contratada como consultora por Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl) para la explotación de Cerredo ha negado este lunes que recibiese trato de favor alguno por parte de la Administración asturiana.

Díaz González ha respondido a las preguntas de los distintos grupos parlamentarios en la comisión de la Junta General del Principado de Asturias que investiga el accidente de marzo de 2025 en la mina de Cerredo en el que murieron cinco mineros leoneses y otros cuatro resultaron heridos.

Se da la circunstancia de que la tesis de Díaz González fue dirigida por Belarmina Díaz, la consejera asturiana que dimitió tras producirse el accidente.

Tras recordárselo en las preguntas, Estefanía Díaz insistió en que en la etapa en la que asesoró a los responsables de Cerredo no se reunió nunca con Díaz ni fue favorecida en su trabajo.

"En la Escuela coincidimos en alguna asignatura, porque es más joven que yo, y después, bueno, pues tenemos la relación, vamos a ver, es que en la Escuela de Minas de Oviedo nos conocemos muchos de varias generaciones, ¿no? Entonces, pues tienes la relación que tienes", ha señalado. Ha añadido que cuando ella se decidió a cerrar la tesis, que versó sobre vertederos industriales, habló con la exconsejera para que la dirigiera. "Muy agradecida, porque tiró por mí hasta que la leí", ha señalado.

Los trabajos de consultoría de la compañía de Estefanía Díaz González para Combayl comenzaron en octubre del año 2022. La empresa quería un servicio de asistencia técnica para la instalación de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña.

Desde la compañía asesora nunca se planteó la extracción de carbón. Tampoco vio indicio alguno de esa extracción Díaz González en los desplazamientos que pudo hacer a las instalaciones.

En un principio Recuperación y Renovación planteó un plan para convertir las instalaciones en una especie de polígono industrial. Se llegó a estudiar, aprovechando todas las cubiertas de las naves e instalaciones, o sea, terrenos que fuesen de las instalaciones, instalar plantas fotovoltaicas y hacer una comunidad energética, ha añadido la compareciente.

"Nunca se planteó ningún tipo de actividad minera en Cerredo por nuestra parte ni por parte de Combayl en la época en la que nosotros trabajamos con ellos", ha señalado.

Posteriormente conocieron una convocatoria de ayudas del Instituto para la Transición Junta y lo que promovió la empresa Estefanía Díaz González fue la realización de una planta de briquetas y otra de recuperación de minerales estratégicos. Podían optar a una parte de la inversión.

Sin embargo, ese proyecto se desdobló posteriormente en dos. Por un lado se quedó el de las briquetas y por otro el de recuperación de minerales estratégicos. El motivo es que era en este último en el que estaban interesados para invertir unos empresarios ucranianos. Visitaron las instalaciones de Cerredo en más de una ocasión. Es de esta división de la que nacería la compañía Blue Solving, enfocada al proyecto de los minerales.

Lo que ha confirmado Estefanía Díaz es que en todas las comunicaciones que mantuvo sobre estos asuntos y los proyectos, su interlocutor era el empresario Jesús Rodríguez Morán. Con la ésposa de este, Ana María Rodríguez, que figuraba como administradora de Combayl, o con su hijo, Adrián Rodríguez, administrador de Blue Solving, nunca habló.

"Cuando trabajamos para alguien, tenemos a quien nos ponen de interlocutor para esos trabajos. No conocemos a los dueños de las empresas ni todo el entramado que hay detrás", ha explicado.

"La última vez que la vi, lo recuerdo perfectamente, fue en el funeral de las víctimas de Villabrino", ha dicho sobre la última vez que vio al Jesús Rodríguez Morán.

El diputado de Vox Gonzalo Centeno le ha preguntado a la compareciente si le parecía normal que Combayl tuviese 3.000 euros de capital y que Blue Solving estuviese a nombre de un 'crío de 21 años', en alusión al hijo de Rodríguez Morán, a la hora de gestionar una inversión millonaria.

Estefanía Díaz le ha contestado de forma crítica, considerando "despectivo" el calificativo de Vox. De hecho, el administrador único de la empresa Recuperación y Renovación es su hijo y tiene 28 años. También está preparándose para ser ingeniero de Minas.

"Esto lo digo ya a nivel personal porque en el caso concreto de mi hijo también empezó, como muchos jóvenes, a desarrollar actividad por su cuenta. Y si queremos emprendedores, pues tendremos que valorar un poco; no me parece bien, perdone que le haga este comentario", le ha dicho al de Vox.

DIRECTOR FACULTATIVO

Entre los servicios de asistencia técnica que proporcionó Recuperación y Renovación también se incluyó los trabajos de Miguel Sánchez como director facultativo de la explotación de Cerredo. Estuvo desde noviembre de 2022 hasta finales de marzo de 2023.

Sánchez también ha comparecido en la comisión parlamentaria que investiga el accidente. Ha dicho que dejó el puesto de manera voluntaria porque le surgió otra oferta de trabajo.

Afirmó que en el tiempo que estuvo en la mina nunca vio indicio alguno de actividad minera. "En ningún momento se habló de extraer carbón", ha señalado, reconociendo que le daba "pena" que toda aquella "riqueza" se quedase allí en el fondo de la mina. Pero estaba prohibido, ha insistido.

PROCESO JUDICIAL

En la mina de Cerredo ya se había producido en agosto de 2022 otro accidente mortal, con un fallecido y otro trabajador herido. El 31 de marzo de 2025 murieron cinco mineros como consecuencia de una explosión de grisú. Según los primeros indicios, la empresa Blue Solving estaría extrayendo carbón cuando no tenía permiso para ello. Antes de dimitir, Belarmina Díaz, criticó además las condiciones de trabajo refiriéndose al lugar como 'el peor de los chamizos'.

El juzgado de Cangas del Narcea investiga lo ocurrido. De esta forma, están investigados por homicidio por imprudencia Jesús Rodríguez Morán, su mujer y su hijo, además del último director facultativo de la explotación, José Antonio Fernández Casillas. También se les imputa cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.