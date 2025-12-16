La empresa asturiana Olevending trae a la región el fenómeno chino de las Blind Box

Máquina expendedora Bilnd Box. - OLEVENDÍNG

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Olevendíng, empresa asturiana constituida en 1988, de vending o venta automatizada, acaba de instalar en el centro comercial Parque Principado, de Siero, la primera máquina expendedora de España especializada en la comercialización de las llamadas Bilnd Box o cajas sorpresa, que funcionan desde hace unos años en China.

En paralelo se ha instalado una máquina similar en el centro comercial La Gavia, uno de los mayores de la comunidad de Madrid, situado en el ensanche de Vallecas. Las máquinas de Blind Box comercializan productos coleccionables cuyo contenido permanece oculto hasta el momento de su apertura.

El comprador conoce la colección a la que pertenece el artículo, pero no la pieza concreta que recibirá, incorporando así un componente de sorpresa a la adquisición.

Los productos dispensados incluyen figuras coleccionables de diseño; personajes vinculados al anime, manga, cine y videojuegos; miniaturas y merchandising exclusivo (llaveros y colgantes, pines, chapas, parches o imanes decorativos), artículos de papelería y lifestyle como stickers y pegatinas de autor, cuadernos, marca páginas, tarjetas ilustradas o accesorios de escritorio decorativos; moda y accesorios (calcetines, pulseras o colgantes, accesorios para mochilas o bolsos y complementos de edición limitada), así como series limitadas y colaboraciones especiales.