Una empresaria se enfrenta a más de 4 años de cárcel y 500.000 euros de multa por defraudar 197.000 euros

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón solicita cuatro años y medio de prisión, entre otras penas y medidas, para la administradora de una agencia de modelos acusada de defraudar más de 197.000 euros. La vista oral está señalada para este miércoles, 17 de septiembre, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 10,00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada (1972) era desde 2000 administradora única de una sociedad mercantil con sede en Gijón cuyo objeto social era la construcción, agencia de modelos, compra y venta de textil, publicidad y explotación de establecimientos de hostelería.

Durante los años 2017 a 2020 dejó de abonar las cuotas correspondientes a la Seguridad Social y no presentó de manera regular los documentos de cotización de los trabajadores dados de alta ni las cuentas correspondientes en el Registro Mercantil.

La cantidad total que dejó de abonar a la Seguridad Social asciende a 145.036,92 euros. El perjuicio total ocasionado a la Tesorería General de la Seguridad Social fue de 197.742,15 euros, incluidos recargos e intereses. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de fraude a la Seguridad Social y solicita que se condene a la acusada a cuatro años y seis meses de prisión, multa de 500.000 euros, con un día de privación de libertad por cada 2.000 euros impagados; inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de administradora de industria o comercio durante el tiempo de la condena; y pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas y subvenciones y del derecho a gozar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 7 años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada, y como responsable civil subsidiaria la mercantil, indemnice a la Seguridad Social con 197.742,15 euros, más los intereses legales correspondientes.