Empresas asturianas pueden solicitar hasta el 3 de julio ayudas para reducir emisiones y calcular su huella de carbono

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OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado este viernes la convocatoria de ayudas de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias orientada a apoyar al tejido empresarial en la lucha contra el cambio climático, una línea de subvenciones que cuenta con una dotación global de 150.000 euros.

Las compañías interesadas en participar en este programa disponen de plazo hasta el 3 de julio para formalizar y presentar sus correspondientes solicitudes. Con esta iniciativa, el Gobierno del Principado busca incentivar el desarrollo de proyectos corporativos enfocados de forma directa a la reducción, absorción y compensación de los gases de efecto invernadero.

En concreto, los fondos públicos autonómicos financiarán actuaciones vinculadas a la elaboración de planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de absorción de dióxido de carbono (CO2). De igual modo, el Principado apoyará los proyectos destinados al cálculo de la huella de carbono y la posterior inscripción formal en el Registro de Huella de Carbono.

En la convocatoria de 2025, un total de 37 entidades obtuvieron apoyo para desarrollar sus proyectos.