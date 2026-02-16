Las empresas estibadoras de Avilés garantizan el empleo tras la disolución del CPE y ofrecen subrogación

Archivo - Ría de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Patronal de Empresas Estibadoras de Asturias ha emitido este lunes una nota de prensa en relación a la situación sobre la disolución del Centro Portuario de Empleo (CPE) de Avilés. Las compañías afirman que garantizan el empleo y que ofrecen la subrogación directa a los 41 trabajadores, con mantenimiento íntegro de condiciones y posibilidad de elección de empresa.

"Esta transición no supone una pérdida de empleo ni un deterioro de las condiciones laborales", señalan, indicando que los 41 trabajadores actualmente vinculados al CPE de Avilés disponen de una oferta de subrogación por parte de las cinco empresas estibadoras, con mantenimiento íntegro de sus derechos y condiciones.

Además, se ha puesto sobre la mesa una medida adicional de flexibilidad: la posibilidad de que cada trabajador elija a qué empresa desea subrogarse, lo que permite adaptar la decisión a preferencias personales y profesionales.

La subrogación propuesta implica una incorporación directa a las plantillas fijas de las empresas estibadoras, sustituyendo el esquema de empleo a través del CPE.

Las empresas estibadoras de Avilés consideran que el modelo previo, basado en un sistema artificial, con rotación diaria entre empresas y sin especialización, no resulta viable para la realidad operativa del puerto, ni es equiparable al funcionamiento de otros sectores económicos. Añaden que el objetivo de este cambio es cumplir la Ley y la normativa europea y, al mismo tiempo, garantizar un marco estable y sostenible para la estiba en Avilés.