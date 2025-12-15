Emtusa incorpora a la flota cuatro nuevos autobuses eléctricos

Presentación de los cuatro nuevos autobuses eléctricos de Emtusa Gijón, en la plaza Mayor. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, ha presentado este lunes cuatro autobuses eléctricos que se incorporarán, principalmente, a la Línea 10 de Emtusa, una de las que más viajeros tiene, según el edil.

Barcia, en declaraciones a los medios de comunicación durante la presentación de los autobuses en la plaza Mayor, ha remarcado que estos nuevos vehículos, cuyo coste suma unos 2,4 millones de euros, forman parte del plan de renovación flota puesto en marcha al inicio del mandato.

Ha recordado, unido a ello, que en este día se llevará para su aprobación, en el Consejo de Administración de Emtusa, la compra de 24 vehículos más, que llegarán a principios del año 2027 para completar ese plan de flota.

El edil ha incidido en que, con ello, comprarán en cuatro años de Gobierno un total de 45 vehículos, que es el triple de lo que se venía comprando en anteriores mandatos.

En este sentido, ha resaltado que apuestan por rejuvenecer la flota, que estaba ya envejecida, de forma que han conseguido que los autobuses tengan menos de seis años de media.

Los cuatro nuevos autobuses, como viene siendo habitual, han sido 'bautizados' por alumnos de colegios de Gijón. En este caso, los nuevos vehículos se llaman: 'Rayo Pelayo', 'Sidrus', 'Corri Bus' y 'Urbanín'.

Además, se ha dado a conocer al alumno ganador del Concurso del Logo de la Semana Europea de la Movilidad 2026, Cares Suárez Bermúdez, del colegio público La Escuelona.