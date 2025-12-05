Emtusa propondrá al Consejo adelantar la licitación de 24 autobuses, aumentando en cinco la renovación de flota

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Urbano del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Urbano del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, llevará al Consejo de Administración de Emtusa del próximo día 15 la modificación del plan de renovación de flota, de forma que se pase de una compra de 37 autobuses, 16 de ellos articulados, a una de 42, de los que serán 23 articulados.

De esta forma, para completar la renovación de la flota, se necesitará adelantar la licitación de 24 autobuses, por un importe de 14,3 millones de euros. De ahí que se llevará también al Consejo el uso de 1,9 millones de euros de fondos propios de Emtusa.

Barcia, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha resaltado que no será preciso hacer ninguna modificación presupuestaria del Ayuntamiento para hacer una aportación extra, al poder recurrir la sociedad municipal a sus propios recursos, en parte gracias al incremento de viajeros.

Ha justificado, también, que si bien la compra de estos nuevos autobuses se iba a hacer de forma más paulatina, el propio aumento de viajeros y el hecho de que el plazo de fabricación de haya prolongado porque muchos otros ayuntamientos estén renovando sus propias flotas, hace preciso el comprar ya los vehículos que restan e incluso aumentar los previstos.

El edil ha remarcado que se prevé cerrar 2025 con más de 23 millones de viajeros, más de un millón más que el año pasado y más de tres respecto al inicio del mandato. Unido a ello, ha apuntado que las principales líneas van "muy llenas", especialmente en verano, de ahí que se precise aumentar el número de autobuses.

En cuanto a la nueva licitación, ha explicado que faltarían por comprar 15 vehículos híbridos y 9 rígidos eléctricos, que serían entregados a lo largo de 2026 y 2027. A estos se sumarían los tres microbuses para la zona rural, que está previsto que lleguen en septiembre de 2026.

Todo ello, según el concejal, da una cifra de 45 vehículos comprados durante el presente mandato, el triple de los 15 del mandato anterior.

Barcia ha apuntado que la idea es cerrar el mandato con 93 vehículos, con una edad media de 5,8 años, 30 de ellos articulados y 60 rígidos, de los que 19 serían eléctricos y tres microbuses.

Sobre este aspecto, ha recordado que al inicio del mandato había 84. "Es una compra histórica", ha asegurado con respecto a la renovación de la flota, que supera en total los 25 millones de euros.

Preguntado por los conductores de Emtusa, ha indicado que se van a contratar 26 antes de que acabe el año, aunque al aumentar la flota, la plantilla irá incrementándose con nuevas contrataciones, especialmente en verano. Barcia ha destacado que van a contratar un total de 150 conductores en este mandato.