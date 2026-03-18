Emulsa y el Ayuntamiento de Gijón inician el proceso para adaptar los puntos limpios al modelo de Cogersa

EMULSA y el Ayuntamiento de Gijón inician el proceso para integrar los cuatro puntos limpios de la ciudad en la red regional de COGERSA - GIJÓN

Gijón, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa Medioambiente) y el Ayuntamiento de Gijón han iniciado el proceso administrativo para la integración de los cuatro puntos limpios de la ciudad, Roces, La Calzada, Tremañes y Somió, en la red regional gestionada por Cogersa, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más eficiente, homogéneo y sostenible en la gestión de residuos.

Este anuncio se ha realizado este miércoles en el marco del Consejo Local para la Prevención de Residuos de Gijón, con el informe técnico que analiza la situación actual de estas instalaciones y plantea las necesidades y propuestas para su adaptación al modelo regional.

En la actualidad, Gijón dispone de cuatro puntos limpios --Roces, Tremañes, Somió y La Calzada-- cuya gestión recae directamente en EMULSA, a diferencia de la mayoría de municipios asturianos, donde este servicio está integrado en la red de Cogersa. Esta singularidad implica diferencias tanto en los criterios de uso como en los costes asociados a su gestión.

El informe técnico propone la creación de dos nuevos puntos limpios en parcelas municipales adecuadas. Por una parte en Zona Sur (en sustitución de Roces, que quedará como centro de transferencia de Emulsa): una parcela de aproximadamente 7.000 metros cuadrados en el polígono de Roces-Porceyo (tras el Marieva Palace), con buenas conexiones para tráfico pesado y ubicada en un entorno industrial.

Y por otra en Zona Este (sustitución de Somió): un conjunto de parcelas en la avenida Albert Einstein, próximas a la Escuela Superior de Marina Civil, con una superficie total de más de 11.000 metros cuadrados.