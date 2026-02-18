Ence alcanza un acuerdo con los sindicatos que será sometido a la asamblea de trabajadores este miércoles

Trabajadores de Ence durante la huelga de la plantilla de Ence en contra del ERE a 96 trabajadores, a 16 de febrero de 2026, en Navia, Asturias (España). Los trabajadores protestan por la decisión de la compañía de activar un Expediente de Regulación de E - Imanol Rimada - Europa Press

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la compañía ENCE y el comité de la fábrica que la empresa tiene en Navia llegaron ayer a un acuerdo para aplicar el Expediente de Regulación de Empleo, ERE, que ha generado el conflicto laboral en la factoría.

Según fuentes cercanas a la negociación los trabajadores tendrán que dar este miércoles el visto bueno en asamblea al pacto alcanzado en la pasada madrugada.

Los trabajadores llevaban desde el pasado viernes en huelga indefinida en protesta por el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado en la factoría de producción de celulosa y energía.