El comité de Ence "satisfecho" ante un acuerdo que garantiza la "voluntariedad" y evita despidos

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la factoría de Ence en Navia llegó la pasada madrugada in extremis a un acuerdo con la dirección que garantiza algo que para los trabajadores era imprescindible: "la voluntariedad" a pesar de que implique la pérdida de empleo. por ello desde el comité muestran "satisfacción" después de una negociación muy compleja.

Así lo ha trasladado a Europa Press el presidente del Comité, Javier Zardaín que ha recordado que partían de un ERE inicial que planteaba 96 despidos, por lo que las negociaciones han tenido que ser muy intensas hasta lograr un acuerdo en el que se contemplan 36 prejubilaciones, bajas voluntarias y recolocacciones en la nueva planta de envases que la compañía prevé instalar en el complejo de Navia.

Respecto a las prejubilaciones, Zardaín ha indicado que se establecen "condiciones muy buenas, con uno de los planes de prejubilación más positivo del país", mientras que en el caso de las recolocaciones se establece el compromiso de que "si la nueva planta no está lista en junio de 2028 no habrá tales recolocacciones".

Insiste el presidente del Comité en que este acuerdo "no cae del cielo" sino que es fruto de movilizaciones, huelgas y una presión mediática y social sin precedentes y confía en que el mismo garantice la paz social en la factoría durante años.

Así ha indicado que además se ha cerrado el convenio colectivo para los próximos dos años en el que se establece la revisión salarial en base al IPC.

El acuerdo será sometido este miércoles a votación por parte de la asamblea de trabajadores.

APOYO DE CCOO AL ACUERDo

Desde CCOO han trasladado que el sindicato ha firmado el preacuerdo ya que garantiza la salida voluntaria y no traumática de los trabajadores y trabajadoras, reduciendo drásticamente la propuesta inicial planteada por la empresa y manteniendo e incluso mejorando las condiciones laborales de los fijos discontinuos que pasarán a la nueva planta de moldeado de celulosa.

Consideran admás que se garantizan a su vez importantes medidas en beneficio de toda la plantilla de Ence y la permanencia de la producción en Navia.