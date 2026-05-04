Encierro en Educación: docentes de asturiano exigen a Barbón que presione al Ministerio por las especialidades

Profesores de llingua y eonaviego encerrados en la Consejería de Educación. - ADAE

OVIEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

Profesores de Llingua Asturiana y Eonaviego, acompañados por representantes de los sindicatos CCOO y SUATEA, se han encerrado este lunes en la sede de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Con esta acción, denuncian la "falta de avances" en la resolución del conflicto laboral provocado por la ausencia de especialidades docentes.

Según ha informado la Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego (ADAE) a través de una nota de prensa, la protesta surge como respuesta a la postura "ambigua" del Ministerio de Educación. La asociación critica que, en una reciente respuesta a una iniciativa parlamentaria de Sumar, el Gobierno central ha vuelto a "eludir compromisos concretos".

Desde ADAE consideran "extraña" la respuesta del Ministerio, especialmente cuando la consejera de Educación, Eva Ledo, mantiene una "interlocución constante" con Madrid. "El Ministerio no está afrontando esta cuestión con la seriedad que merece", han señalado, advirtiendo de que esta situación afecta directamente a la estabilidad laboral y al reconocimiento profesional de más de 300 docentes asturianos.

El colectivo docente ha hecho un llamamiento directo al presidente del Principado, Adrián Barbón, para que ejerza una "interlocución decidida" que permita desbloquear la situación. En este sentido, instan a Barbón a hacer valer su peso político ante el Gobierno central, del mismo signo político, para exigir "seriedad y contundencia".

"Llevamos meses movilizándonos y, cuatro meses después de la llegada al cargo de la nueva ministra, no se ha producido aún ninguna reunión ni consta una petición formal por parte del Gobierno asturiano", denuncian desde la organización.

El profesorado ha subrayado que, tras casi un año de la firma del pacto 'Asturias Educa', la falta de mejoras es "difícil de justificar". Por ello, ADAE ha anunciado que mantendrán las movilizaciones hasta que el Ministerio se comprometa formalmente a modificar la legislación para crear las especialidades docentes.