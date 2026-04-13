Encuentro empresarial en Oviedo el 21 de abril: El embajador de Paraguay presenta su país como destino estratégico

Archivo - El embajador de la República del Paraguay, Justo Pastor Apodaca Paredes, llega a entregar la carta credencial al Rey en el Palacio Real de Madrid, a 16 de septiembre de 2024, en Madrid (España). Las Cartas Credenciales son el documento que acred - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Paraguay en España, Justo Pastor Apodaca, protagonizará el próximo 21 de abril a las 17.00 horas un encuentro con empresas asturianas en la Cámara de Comercio de Oviedo.

Según ha informado la Cámara en nota de prensa, el diplomático presentará 'Las oportunidades comerciales en Paraguay', charla en la que mostrará Paraguay como un destino estratégico para la inversión europea.

La entidad cameral ha destacado que este país se destaca por "su estabilidad macroeconómica, un régimen fiscal altamente competitivo y un entorno propicio para el desarrollo de negocios, ofreciendo condiciones favorables para empresas que buscan expandirse con eficiencia, rentabilidad y previsibilidad".

Sectores como la agroindustria, la industria alimentaria, la manufactura y los servicios presentan "importantes oportunidades" para la inversión y la generación de alianzas estratégicas.