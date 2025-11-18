Una encuesta de Satse revela que el 16% de las profesionales han recibido contacto físico no deseado en el trabajo

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un sondeo realizado por el Sindicato de Enfermería (Satse) entre octubre y noviembre de 2025 revela que casi la mitad de las enfermeras y fisioterapeutas de Asturias encuestadas han recibido comentarios o chistes sexistas ofensivos, un 26% ha sufrido invasión de su espacio personal y un 16% contacto físico no solicitado ni deseado. Además, el 10% asegura haber recibido proposiciones sexuales no deseadas y el 34% ha sido tratada de manera distinta por su sexo.

Son algunos de los resultados de una encuesta realizada que forma parte de la estrategia de información y sensibilización que, bajo el lema 'Sí que pasa. Es acoso', ha puesto en marcha en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En una nota de prensa informan de que el 48% de los encuestados afirma haber sufrido estas situaciones entre 2 y 5 veces y un 26% más de 10 veces a lo largo de su vida laboral. El 55% ha experimentado acoso en los últimos tres años.

Casi el 90% de las agresiones no se denuncian, según los datos de la encuesta, principalmente por desconocimiento del procedimiento (33%) y desconfianza en su eficacia (42%). Asimismo, el 72% desconoce si existe un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en sus centros.

Satse reclama la "aplicación estricta" de los planes y protocolos de igualdad, medidas de prevención y detección temprana, así como atención, asesoramiento y protección integral a las víctimas. El sindicato aboga por la inclusión del acoso laboral en las evaluaciones de riesgos psicosociales y por la formación obligatoria del personal en materia de "tolerancia cero" al acoso.

Según Satse, el acoso por razón de sexo se define como trato hostil o degradante hacia una persona por ser mujer, mientras que el acoso sexual incluye cualquier conducta verbal o física de naturaleza sexual que atente contra la dignidad de la persona.