Enrique Fernández asegura que nunca recibió información sobre extracción ilegal de carbón en la mina de Cerredo

El exconsejero de Industria, Enrique Fernández, durante su comparencia en la comisión de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo (Degaña). - CAPTURA JGPA

El exconsejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias, Enrique Fernández, ha asegurado este jueves que durante su etapa al frente del departamento nunca le llegó información alguna sobre la existencia de extracción de carbón sin autorización en la mina de Cerredo (Degaña). "La única actividad que se consideraba que se estaba haciendo en Cerredo era el proceso de restauración, que era en el que estábamos implicados en esa legislatura", ha afirmado.

Fernández, que ocupó el cargo entre julio de 2019 y julio de 2023, durante una legislatura completa, ha comparecido en la comisión parlamentaria de investigación del accidente del pasado 31 de marzo en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron gravemente heridos.

El exconsejero ha subrayado que las competencias en materia de minería estaban "ampliamente delegadas" en la Dirección General de Minería, Energía y Reactivación, lo que, según ha explicado, otorgaba una elevada autonomía operativa a los responsables técnicos sin necesidad de autorización expresa del consejero en la mayoría de las decisiones. En este contexto, ha reconocido que nunca asistió a las reuniones de la Comisión de Seguridad Minera, pese a formar parte de ella, al estar también ese ámbito incluido en la delegación de competencias.

Sobre su relación con la entonces directora general de Minería, Belarmina Díaz, Fernández ha indicado que mantuvo conversaciones con ella en las que recibió información verbal a modo de "pinceladas" sobre la apertura de expedientes, las investigaciones en curso y la puesta de la documentación a disposición del juzgado, a raíz del accidente ocurrido en 2022 en el que falleció un trabajador y otro resultó herido. No obstante, ha insistido en que los asuntos mineros no ocupaban un papel central en su agenda.

Fernández ha indicado que existía una relación ordinaria de despacho, sin periodicidad fija, centrada en los asuntos que se consideraban relevantes o excepcionales. Ha recalcado la amplia autonomía operativa de la Dirección General de Minería, basada en la confianza profesional, y ha asegurado que, tras el accidente de 2022 en Cerredo, "iba recibiendo información de los hitos en cada momento".

Ha insistido en que su consideración hacia Díaz es que es "una buena profesional y una muy buena persona". "Y esa consideración, a día de hoy, con la información que tuve y que tengo, la sigo manteniendo igual que la tenía en su momento", ha añadido.

El exconsejero ha negado, a preguntas del diputado Xabel Vegas (IU-Convocatoria) que Díaz le informara de que el Grupo Cerredo estaba acogido a un plan de cierre de la minería del carbón financiado con fondos europeos o de que la empresa solo tuviera autorización para retirar chatarra. Según ha expuesto, las conversaciones se centraban en la restauración ambiental, los avales depositados y la tramitación de ayudas millonarias vinculadas a esos trabajos, procesos que, ha afirmado, procedían de etapas de gobierno anteriores.

Fernández ha señalado además que no recibió avisos del alcalde de Degaña ni tuvo constancia de alertas internas sobre irregularidades en la explotación, y ha negado haber sospechado en ningún momento de una extracción de carbón sin autorización. "No me llegó ninguna información en ese sentido", ha respondido a preguntas de los diputados.

A preguntas de los parlamentarios Rafael Alonso (PP) y René Suárez (PSOE), ha asegurado que no hubo una orden directa por su parte de demorar ningún trámite, ni dió instrucciones para agilizar proyectos empresariales vinculados a Cerredo, precisando que su intervención se limitó a impulsar los trabajos de restauración ambiental de la explotación. "Estábamos intentando agilizar, sí, pero la restauración minera, no proyectos de otro tipo", ha remarcado.

RELACIÓN CON EMPRESARIOS

En cuanto a su vinculación con empresarios del entorno de la mina, Fernández ha negado haber mantenido reuniones, contactos o gestiones con representantes de empresas como Combayl, Blue Solving o Carbones de La Vega, así como con sus administradores o intermediarios. Ha asgurado que no conocía a los nombres citados en la comisión y que su conocimiento de estas sociedades se produjo "a posteriori", a través de los medios de comunicación y del desarrollo de la investigación judicial.

SERVICIO DE SEGURIDAD MINERA

Fernández ha atribuido a criterios de eficiencia la supresión del Servicio de Seguridad Minera en 2019 cuando llegó a la consejería. Ha explicado, a preguntas del diputado Adrián Pumares (Foro) que la decisión se adoptó en el marco de la elaboración del decreto de estructura de la consejería tras su llegada al cargo, en un contexto de caída drástica de la actividad extractiva, que había pasado, según datos de Sadei citados por él mismo, de más de 2,4 millones de toneladas en 2010 a cero toneladas extraídas en 2019.

En ese escenario, ha señalado, se optó por fusionar dos servicios en uno solo, integrando al personal técnico y suprimiendo únicamente una jefatura, sin eliminar competencias en materia de seguridad minera.

Finalmente, Fernández ha explicado que nunca repensó la decisión de reorganizar el servicio de seguridad minera durante su mandato, al considerar que el volumen de actividad y el ritmo de inspecciones eran adecuados con la información disponible entonces, y ha recalcado que no recibió alertas internas que cuestionaran el funcionamiento del sistema de control antes del accidente.