Ensayo general en Oviedo para el eclipse total de Sol: por qué hoy es el día clave para prepararse

Ópticos-optometristas de CyL apelan a la prevención visual ante el eclipse total del 12 de agosto - ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE CYL

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gran eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto ya tiene su "ensayo general" en Asturias. La Universidad de Oviedo organiza este miércoles la actividad ‘El eclipse antes del eclipse’, una cita abierta al público a las 19:00 horas en el Campus de El Cristo. Según los expertos del Ictea, hoy el Sol se situará en la misma posición que tendrá durante el histórico fenómeno estival, ofreciendo una oportunidad única para aprender a observarlo con seguridad y elegir los mejores puntos de visión.

Durante la última semana de abril -y especialmente hoy- el Sol ocupa prácticamente la misma posición en el firmamento y a la misma hora que lo hará durante el momento de totalidad del eclipse solar total del 12 de agosto, lo que convierte esta jornada en una oportunidad única para preparar su observación en condiciones muy similares.

El acto, impulsado por la Universidad de Oviedo, contará con la a participación de investigadores del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (Ictea) de la institución académica asturiana. Más en concreto, intervendrán Javier de Cos, director del instituto, y Noemí Pinilla-Alonso, investigadora distinguida del Programa ATRAE en la universidad asturiana. Ambos ofrecerán una explicación detallada del fenómeno astronómico y de las claves para su correcta observación.

OBSERVACIÓN CON TELESCOPIOS, SI EL TIEMPO LO PERMITE

El evento comenzará a las 19.00 horas, con la intervención del rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y una explicación del eclipse a cargo de los investigadores Noemí Pinilla-Alonso y Javier de Cos. A las 20.00 horas, tendrá lugar la observación de la posición del Sol.

A las 20.15 horas, si el tiempo lo permite, se podrá disfrutar también de la observación a través de seis telescopios equipados con filtros de protección solar y una cámara estenopeica. Colaboran en esta actividad las asociaciones Cielos Despejados y Omega.

Durante la jornada, el público recibirá consejos sobre cómo elegir el mejor punto de observación, criterios de seguridad para la visualización del eclipse y recomendaciones para el uso adecuado de material homologado, como gafas de protección solar.

ASTURIAS, LUGAR PRIVILEGIADO PARA VER EL ECIPSE DE AGOSTO

El Principado de Asturias será el 12 de agosto de 2026 un lugar privilegiado para observar el eclipse, ya que l a franja de totalidad cubrirá el 100% de la región desde el occidente hasta el oriente, siendo el mejor punto Valdés.

Oviedo, Gijón y Avilés se sumergirán en la oscuridad absoluta durante casi un minuto y 45 segundos al atardecer, con el Sol descendiendo hacia el oeste.