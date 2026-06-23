Las entradas de la Cena Medieval de los Exconxuraos salen a la venta con un límite de ocho por compra

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LLANERA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanera ha puesto a la venta de forma exclusiva on-line las entradas para la Cena Medieval de Exconxuraos que tendrá lugar el próximo 4 de julio en el recinto ferial.

La adquisición de los tiques se realizará a través de la página web municipal mediante un servicio de ticketera. El proceso cuenta con un límite máximo de ocho entradas por compra, correo electrónico o dirección IP, y se establecerá una cola virtual automática que gestionará el acceso de los usuarios a la plataforma.

Respecto a las tarifas fijadas por la organización, las localidades para el público adulto tienen un coste de 30 euros, mientras que el precio para los niños de entre cuatro y ocho años es de 12 euros. Por su parte, el acceso para los menores de cuatro años será gratuito.

El menú de la velada estará compuesto por ensalada del campo, asado de chorizos criollos, cordero a la estaca, postre, vino Rioja, café y licor.