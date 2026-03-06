Las entradas para el concierto de Mónica Naranjo en San Mateo, a la venta desde este viernes

Espectáculo de Mónica Naranjo - MOURO PRODUCCIONES

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mónica Naranjo presentará en las fiestas de San Mateo de Oviedo 'Greatest Hits Concerts', un espectáculo que la artista de Figueras ha diseñado para celebrar sus tres décadas de trayectoria. El concierto será en el recinto de La Ería.

La gira, que aúna sus clásicos imprescindibles con temas recientes, como Por un like, y recupera canciones del álbum Chicas malas, llegará a Oviedo el 15 de septiembre.

Según ha informado la promotora, las entradas pueden adquirirse desde este viernes 6 de marzo por 35 euros más gastos de gestión en anticipada. El día del concierto, podrán comprarse en taquilla por 40 euros más gastos.

Acompañada de su banda, Mónica Naranjo protagoniza un espectáculo con bailarines y coristas, vestuario creado para la gira y una producción escénica de primer nivel. Así, la artista propone un recorrido por algunas de las canciones que han definido su carrera, convirtiéndola en una de las voces más potentes y singulares del panorama musical en español.

Organizado por el Ayuntamiento de Oviedo, el concierto llega de la mano de Mouro Producciones, Zoom Música y Missis Oranges y cuenta con colaboraciones como la de Tenysol, Blendio y Plenitude.