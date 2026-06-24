Entregados los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Principado de Asturias 2026

Premios Solidarios Grupo Social ONCE Principado de Asturias - GRUPO SOCIAL ONCE

OVIEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ribadesella, las Cocinas Económicas de Oviedo y Gijón, Loutkar Robotics, la Asociación Cultural Diversa Radio Activa y el oftalmólogo Jorge Lorenzo, han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Principado de Asturias 2026, en una gala celebrada en el Teatro Filarmónica de Oviedo.

Estos galardones son la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

En la Gala han participado José Luis Pinto, vicepresidente de la ONCE; Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado de Asturias; Marta Malgor, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en el Principado de Asturias; Eva Ledo, consejera de Educación del Gobierno del Principado de Asturias; María Velasco, concejala delegada de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo; y Yobanka Cuervo, delegada de la ONCE en el Principado de Asturias. Han estado acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales, así como por representantes de la discapacidad y de la sociedad asturiana.

Según ha informado el Grupo Social ONCE, la categoría de estamento de la Administración Pública, el Solidarios lo ha recogido el Ayuntamiento Ribadesella por su compromiso firme y sostenido con la accesibilidad universal, impulsando medidas concretas que mejoran la autonomía de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.

En el apartado de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón lo han recibido las Cocinas Económicas de Oviedo y Gijón por su imprescindible labor social desde hace más de 100 años al servicio de las personas más vulnerables, ofreciendo apoyo constante e impulsando la solidaridad entre la ciudadanía.

En la categoría de Empresa, se ha otorgado el Premio Solidarios a Loutkar Robotics por su innovadora contribución a la mejora de la autonomía de personas con discapacidad física, a través del desarrollo de soluciones tecnológicas accesibles y centradas en la inclusión. Su apuesta por órtesis robóticas ligeras, personalizables y de uso fuera del entorno hospitalario supone un avance significativo hacia la igualdad en el acceso a la neurorrehabilitación.

En la categoría de programa, artículo o proyecto de comunicación, el Solidarios lo ha recibido la Asociación Cultural "Diversa Radio Activa" por hacer de la radio un medio para la inclusión social de las personas con discapacidad, problemas de salud mental o en riesgo de exclusión, convirtiéndoles en protagonistas activos del discurso, rompiendo estereotipos y barreras sociales.

Finalmente, el Solidarios a la Persona Física lo ha recogido Jorge Lorenzo Rabanal por una trayectoria profundamente comprometida con la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables. Durante 18 años ha participado como voluntario en campañas para atender pacientes y realizar cirugías en países africanos con recursos muy escasos.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social Principado de Asturias 2026 lo han formado Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias; Víctor García, presidente de la Mesa del Tercer Sector del Principado de Asturias; Bárbara Palau, consejera general de Coordinación Institucional y Movimientos Sociales de la ONCE; Yobanka Cuervo, delegada de la ONCE en el Principado de Asturias; y Marta Malgor, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en el Principado de Asturias.