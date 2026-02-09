El equipo 4Space UniOvi, nominado al Young Talent Award 2026 de la EduNet World Association. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La EduNet World Association (EWA) ha anunciado este lunes la nominación del proyecto 4Space UniOvi para participar en la final del Young Talent Award 2026, un reconocimiento internacional a la innovación tecnológica desarrollada por jóvenes talentos del ámbito educativo y universitario.

Tras una primera fase de evaluación, el jurado -compuesto por expertos en educación y tecnología- ha seleccionado el proyecto presentado por el equipo asturiano entre numerosas candidaturas procedentes de distintos países. La propuesta destacó por su alto nivel de innovación, la solidez de su planteamiento técnico y su potencial impacto en aplicaciones reales.

Como parte de la nominación, el equipo ha sido invitado a presentar su proyecto en la conferencia internacional STE 2026, que se celebrará en la ciudad de Brasov (Rumanía) a mediados de marzo. Durante el evento, los jóvenes expondrán ante el jurado una presentación en inglés detallando los objetivos principales del proyecto.

Esta nominación supone un reconocimiento al trabajo innovador que se está desarrollando en el entorno universitario asturiano, reforzando además el vínculo con la red internacional EduNet y el compromiso con el impulso del talento joven en ingeniería y tecnología.